Panamá vs. Dominica: Felipe Baloy proyecta el sueño mundialista en la previa del debut clasificatorio

Los dirigidos por Felipe Baloy buscan la quinta clasificación panameña a la Copa Mundial de la FIFA Sub-17

A pocas horas del debut de la selección nacional sub-17 en el Grupo B del Premundial de la Concacaf rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2026, el director técnico Felipe Baloy dejó claras sus expectativas y la filosofía de trabajo del equipo, en medio de una mezcla de confianza y realismo.

Baloy, mundialista con Panamá en Rusia 2018, dirige por tercera vez un torneo juvenil de selecciones y llega a este desafío con un palmarés que incluye la medalla de plata con la Sub-19 en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 y el subcampeonato en el Torneo Sub-19 UNCAF FIFA Forward Panamá 2025.

Felipe Baloy da indicaciones a dos jugadores durante un entrenamiento de la selección sub-17 de Panamá. Cortesía

A diferencia de esas experiencias, esta vez la exigencia es aún mayor: terminar en el primer lugar del grupo para asegurar la clasificación al Mundial sub-17 en Catar, meta que el estratega y su cuerpo técnico han asumido con determinación. El Grupo B quedó compuesto por Panamá, Dominica, Anguila y Nicaragua, y todos los encuentros de esta llave se disputarán en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Baloy fue oficializado como seleccionador Sub-17 días antes de la Navidad, lo que implicó que su equipo apenas haya tenido alrededor de seis semanas de trabajo para afinar aspectos tácticos y cohesión grupal. A pesar de la brevedad del proceso, el técnico enfatizó que el plantel ha mostrado buen nivel de preparación.

“Hemos trabajado bien, hemos trabajado con mucho esfuerzo; a pesar del corto tiempo hemos podido armar un grupo compacto”, dijo Baloy en conferencia de prensa, destacando el compromiso de sus dirigidos.

Consultado sobre el once titular para el debut, el técnico evitó revelar nombres pero aseguró que la alineación está definida. “Ya prácticamente tenemos definido el once que va a iniciar este premundial, que va a iniciar este sueño con el objetivo de clasificar nuevamente a una Copa del Mundo”, afirmó.

Uno de los debates más seguidos en la antesala del torneo ha sido la portería, con la elección entre el mundialista Adamir Aparicio o Isaías Abuabara, un arquero de padres venezolanos que actualmente vive en Galicia, España. En defensa, la posible dupla de centrales estaría conformada por Alberto Adams y Arian Reyes, mientras que en el mediocampo se espera la presencia de Lucas Norte, Alfredo Maduro y Jossimar Insturain, este último con experiencia en el último Mundial con la dirección de Leonardo Pipino.

La responsabilidad ofensiva recaería sobre Estevis López, un futbolista con movilidad por las bandas o jugando detrás del delantero, que se espera que sea Ronaldo Matos, quien viene de dos anotaciones en el Torneo del Sol en México y la semana pasada en amistoso contra Atlético Río Abajo.

Ronaldo Matos, es uno de los delanteros del actual proceso sub-17 de Panamá. Cortesía

Baloy también abordó el tema de los nervios que suelen acompañar a los jugadores menores de 17 años en estas instancias.

“Sí, es normal que ellos estén nerviosos”, reconoció, y agregó que han trabajado para darles herramientas para manejar la ansiedad en la cancha. “Una vez que tú entres a la cancha, eso se tiene que quitar, y hay que dedicarse a hacer lo suyo”, comentó.

Además, valoró la profundidad del plantel y la polivalencia táctica de sus jugadores: “Siempre tratamos de buscar jugadores que tengan esa virtud de poder jugar en diferentes posiciones, porque nosotros también tenemos ese trabajo de poder cambiar de sistema en el mismo juego sin tener que hacer un cambio, dependiendo del rival, dependiendo de cómo se esté dando el juego”.

Panamá abrirá su participación este jueves a partir de las 5:00 p.m. enfrentando a Dominica, cuya principal figura es el juvenil James Peyton, de 15 años y miembro del Houston Dynamo.