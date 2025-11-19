Panamá, 19 de noviembre del 2025

    Eliminatoria Mundialista

    Panamá vs El Salvador: Cristian Martínez no será titular, mientras que Ismael Díaz vuelve a la alineación

    Humberto Cornejo
    Cristian Martínez es uno de los jugadores clave en el orden táctico de Panamá. EFE

    La selección de Panamá tendrá una modificación importante en su once titular para el decisivo duelo de la noche de este martes 18 de noviembre frente a El Salvador, en el estadio Rommel Fernández.

    La principal novedad es la salida de Cristian Martínez, quien no iniciará el encuentro, mientras que Ismael Díaz regresa a la alineación estelar en un partido clave para las aspiraciones mundialistas de la Roja.

    El técnico Thomas Christiansen apostará desde el arranque por la velocidad y el desequilibrio de Ismael Díaz, acompañado por Azarías Londoño y Cecilio Waterman en el frente de ataque.

    El once titular de Panamá:

    • Portero: Orlando Mosquera

    • Defensas: César Blackman, Fidel Escobar, Carlos Harvey, Andrés Andrade, Eric Davis

    • Volantes: Adalberto Carrasquilla y Aníbal Godoy

    • Delantero: Cecilio Waterman, Ismael Díaz y Azarías Londoño

    Mientras que Jovani Welch y Jiovany Ramos son los dos jugadores descartados para este compromiso.

    Con un estadio Rommel Fernández lleno, la Roja buscará imponer condiciones desde temprano ante un El Salvador ya eliminado, con el objetivo de asegurar la clasificación directa a la Copa del Mundo 2026 o el pase a la ronda de repechaje. El partido empieza a las 8:00 p.m.

