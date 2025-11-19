Panamá vs El Salvador: Cristian Martínez no será titular, mientras que Ismael Díaz vuelve a la alineación

La selección de Panamá tendrá una modificación importante en su once titular para el decisivo duelo de la noche de este martes 18 de noviembre frente a El Salvador, en el estadio Rommel Fernández.
La principal novedad es la salida de Cristian Martínez, quien no iniciará el encuentro, mientras que Ismael Díaz regresa a la alineación estelar en un partido clave para las aspiraciones mundialistas de la Roja.
El técnico Thomas Christiansen apostará desde el arranque por la velocidad y el desequilibrio de Ismael Díaz, acompañado por Azarías Londoño y Cecilio Waterman en el frente de ataque.
El once titular de Panamá:
Portero: Orlando Mosquera
Defensas: César Blackman, Fidel Escobar, Carlos Harvey, Andrés Andrade, Eric Davis
Volantes: Adalberto Carrasquilla y Aníbal Godoy
Delantero: Cecilio Waterman, Ismael Díaz y Azarías Londoño
Mientras que Jovani Welch y Jiovany Ramos son los dos jugadores descartados para este compromiso.
Con un estadio Rommel Fernández lleno, la Roja buscará imponer condiciones desde temprano ante un El Salvador ya eliminado, con el objetivo de asegurar la clasificación directa a la Copa del Mundo 2026 o el pase a la ronda de repechaje. El partido empieza a las 8:00 p.m.