Panamá vs. El Salvador: Horario, TV y dónde ver en vivo a la Selección este martes por las Eliminatorias Mundialistas 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La última fecha de la fase final de las Eliminatorias Mundialistas 2026 en Concacaf llega este martes con máxima tensión y múltiples frentes abiertos.

Panamá recibe a El Salvador en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez en un duelo que, aunque enfrenta a una Selecta ya eliminada, está cargado de simbolismo por el regreso de Hernán Darío Gómez, exseleccionador panameño y ahora técnico del conjunto cuscatleco.

Pero más allá del morbo deportivo, el foco está en la tabla: Panamá llega con 9 puntos, los mismos que Surinam, aunque con una diferencia de goles inferior, lo que obliga al equipo de Thomas Christiansen a ganar y a hacerlo con autoridad para no depender de terceros.

La jornada será decisiva porque los seis partidos se disputarán de manera simultánea, y al final de la noche se conocerán los tres boletos directos al Mundial, así como los dos combinados que deberán jugarse la vida en la repesca intercontinental.

Con ese panorama, Panamá enfrenta un cierre de alta presión ante un rival que, pese a no jugarse la clasificación, llega motivado por su entrenador y con la intención de arruinar la fiesta en el Rommel.

HORARIO: ¿A QUÉ HORA ES EL PANAMÁ - EL SALVADOR POR LAS ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS 2026?

El partido entre Panamá y El Salvador por la sexta y última fecha fase final de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf 2026 se jugará este viernes 10 de octubre a partir de las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional Rommel Fernández Gutiérrez.

TELEVISIÓN: ¿CÓMO VER EN DIRECTO EN TV PANAMÁ - EL SALVADOR POR LAS ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS 2026?

El Panamá - El Salvador se podrá ver en vivo a través de TVN, RPC, TVMax y Telemetro para todo el territorio nacional.

RADIO: ¿CÓMO ESCUCHAR EN DIRECTO EL PANAMÁ - EL SALVADOR POR LAS ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS 2026?

El partido se podrá escuchar en directo a través de RPC Radio, TVN Radio, Wao y Nacional FM.

INTERNET: ¿CÓMO SEGUIR EN LÍNEA EL PANAMÁ - EL SALVADOR POR LAS ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS 2026?

El duelo podrá seguirse en línea a través de las plataformas Medcom Go, TVN Pass y Tigo Play.

La mejor cobertura minuto a minuto estará disponible en www.prensa.com, que traerá desde una hora antes toda la previa, las alineaciones confirmadas, la narración en vivo y, tras el pitazo final, la crónica, el resumen en video y las reacciones de los protagonistas.