Panamá vs Ghana: enfoque total y concentración máxima antes del debut mundialista

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Jiovany Ramos asegura estar listo para el debut ante Ghana, mientras Adalberto Carrasquilla muestra avances en su recuperación.

La selección de Panamá continúa afinando detalles en su campamento base en Canadá, con la mirada puesta en su estreno en la Copa del Mundo 2026 ante Ghana, programado para el próximo miércoles 17 de junio en el BMO Field de Toronto.

La jornada de trabajo incluyó una sesión de video en horas de la mañana, seguida de entrenamiento en cancha, en un ambiente de concentración total por parte del grupo dirigido por Thomas Christiansen, que integra el Grupo L junto a Inglaterra y Croacia.

Uno de los protagonistas en la zona defensiva, Jiovany Ramos, se refirió a su estado físico tras el golpe sufrido en el amistoso ante Bosnia y Herzegovina (1-1), así como a la competencia interna y al reto que representa enfrentar al conjunto africano.

“Me siento bien. Son cosas que pasan, me pasó en el partido contra Bosnia, un pequeño toque en el tobillo, pero gracias a Dios estoy de la mejor forma para aportar mi granito de arena en el grupo”, expresó Ramos a medios panameños.

El defensor también dejó claro que el equipo está enfocado en su propio rendimiento, más allá del rival, y resaltó el nivel de la competencia interna en la zaga canalera, donde comparte posición con jugadores como Andrés Andrade, Fidel Escobar, José Córdoba y Roderick Miller.

“Estamos concentrados en nosotros, y nosotros tenemos un objetivo, que es hacer las cosas de la mejor manera. Vamos a lograr lo que queremos hacer", comentó Ramos.

“La verdad, somos centrales de buena calidad y estamos aquí para cada uno esforzarnos y dar lo mejor de sí. Nos sentimos bien; el que entre de titular sé que lo hará de la mejor forma para lo que quiere el equipo“, añadió.

¡3️⃣ DÍAS PARA EL DEBUT EN EL MUNDIAL🏆!



Bajo la lluvia🌧️ completamos otra sesión de entrenamiento en New Tecumseth con miras al próximo miércoles, para nuestro encuentro vs Ghana🇬🇭.#MareaQueLate pic.twitter.com/jwtNTP3tJc — FEPAFUT (@fepafut) June 14, 2026

Sobre Ghana, rival en el debut mundialista, Ramos advirtió sobre sus características físicas y la importancia del orden táctico para competir de igual a igual.

“Es un equipo muy fuerte, agresivo, y tenemos que jugar lo de nosotros, estar concentrados, bien parados, porque sabemos que, estando concentrados y con las líneas cercanas, en cualquier momento puede llegar el gol de nosotros”, señaló.

En medio de la preparación, también destaca la evolución de Adalberto Carrasquilla, quien continúa avanzando en su recuperación y fue observado realizando un trote más intenso alrededor del campo, una señal positiva de cara al inicio del torneo.