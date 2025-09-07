Panamá vs. Guatemala: Horario, TV y dónde ver en vivo a la Selección este lunes por las Eliminatorias Mundialistas 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Selección de Panamá disputa este lunes el segundo partido de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf, rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tras el empate sin goles en Surinam que ha dejado insatisfecho a la afición, es momento de jugar en casa llena ante un rival centroamericano.

El rival de turno será la selección de Guatemala, equipo sobre el que hay un historial positivo pero el asterisco está en los duelos por clasificación mundialista.

Panamá acumula 18 victorias, 11 empate y 13 derrotas en 42 partidos

Pero a la hora de disputar partidos de clasificación a la Copa Mundial de la FIFA, son los guatemaltecos los que han marcado la pauta con 5 victorias y 1 empate. La diferencia también queda evidenciada con los 21 goles chapines por 2 de Panamá. Los seis duelos corresponden a las eliminatorias camino a Argentina 1978, España 1982 y Alemania 2006.

En la era Christiansen, el saldo es de dos victorias y dos empates para Panamá en cuatro partidos.

HORARIO: ¿A QUÉ HORA ES EL PANAMÁ - GUATEMALA POR LAS ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS 2026?

El Panamá - Guatemala por la fase final de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf 2026 se juega este lunes 8 septiembre a partir de las 8:30 p.m. en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

TELEVISIÓN: ¿CÓMO VER EN DIRECTO EN TV PANAMÁ - GUATEMALA POR LAS ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS 2026?

El Panamá - Guatemala por la fase final de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf 2026, se podrá ver en vivo a través de TVN, RPC, TVMax y Telemetro.

RADIO: ¿CÓMO ESCUCHAR EN DIRECTO EN TV EL PANAMÁ - GUATEMALA POR LAS ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS 2026?

El Panamá - Guatemala por la fase final de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf 2026, se podrá escuchar a través de RPC Radio, TVN Radio y Nacional FM.

INTERNET: ¿CÓMO SEGUIR EN LÍNEA EL PANAMÁ - GUATEMALA POR LAS ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS 2026?

El Panamá - Guatemala por la fase final de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf 2026, se podrá seguir en vivo online a través de las app Medcom Go, TVN Pass y Tigo Play.

La mejor forma de seguirlo es a través de www.prensa.com que te traerá la información al minuto desde una hora antes, la previa y los onces.

Tras el choque, podrás leer la crónica, las declaraciones de los protagonistas, el resumen del partido en vídeo y las noticias más destacadas.