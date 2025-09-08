Panamá vs. Guatemala, un choque de necesidades en el Rommel Fernández

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las selecciones de Panamá y Guatemala se verán las caras este lunes en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez por la segunda jornada del Grupo A de la fase final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026. Se trata de un duelo marcado por la urgencia de ambos equipos, tras un inicio irregular que obliga a buscar puntos para no comprometer sus aspiraciones.

Panamá, dirigido por el técnico hispano-danés Thomas Christiansen, llega con la presión de hacerse fuerte en casa después de igualar sin goles en su visita a Paramaribo frente a Surinam.

El resultado dejó un sabor amargo, considerando que el combinado canalero buscaba iniciar la competición con el pie derecho. Ahora, con el apoyo de su afición, la Marea Roja intentará sumar tres puntos que le permitan encaminar el sueño de clasificar a su segundo Mundial.

Del otro lado estará Guatemala, un equipo que necesita reaccionar tras la derrota 0-1 sufrida en el estadio Cementos Progreso ante El Salvador de Hernán Darío Bolillo Gómez. El técnico Luis Fernando Tena sabe que no puede permitirse otra caída consecutiva, por lo que al menos un empate en suelo panameño le daría oxígeno para seguir peleando en un grupo donde solo el primero obtiene boleto directo y el segundo accede a repechaje.

Fortaleza panameña en casa

La selección nacional ha logrado imponer un fortín en casa. Panamá suma 18 partidos invicto en casa desde noviembre de 2015, cuando sufrió su última derrota. Desde entonces acumula 12 victorias y 6 empates. Bajo el mando de Christiansen, los números son aún más sólidos: 8 victorias, 3 empates y una diferencia de +23 goles en 11 partidos, con seis porterías imbatidas. Esa solidez será la principal carta de los canaleros para mantener la confianza de cara a la clasificación.

Cabe resaltar que desde el 28 de agosto se anunció el sold out por lo que este lunes se esperan 21 mil 535 aficionados.

El historial y la sombra de las eliminatorias

Aunque en el registro general Panamá domina con 18 victorias, 11 empates y 13 derrotas en 42 encuentros, el balance cambia radicalmente en partidos de clasificación mundialista.

En ese contexto, Guatemala tiene ventaja con 5 victorias y 1 empate en seis partidos, además de una amplia diferencia goleadora: 21 tantos chapines contra apenas 2 panameños. Estos antecedentes corresponden a las eliminatorias rumbo a Argentina 1978, España 1982 y Alemania 2006, donde los guatemaltecos solían imponer condiciones.

Sin embargo, en la era Christiansen el panorama ha sido favorable para Panamá. En cuatro enfrentamientos oficiales, los canaleros registran dos victorias (en la Liga de Naciones 2023/24 y en la Copa Oro 2025) y dos empates, con Tomás Rodríguez como anotador más reciente en el duelo directo.

El árbitro del partido

El encuentro será dirigido por el hondureño Said Martínez, de 34 años, considerado uno de los árbitros más destacados de la región. Martínez ya ha tenido experiencias importantes con la selección panameña, como la victoria 0-1 en Costa Rica por la Liga de Naciones 2024/25 y la final de Copa Oro 2023 ante México.

Estará acompañado por sus compatriotas Walter López y Christian Ramírez como asistentes, Nelson Salgado como cuarto árbitro y en el VAR la mexicana Diana Pérez junto a la hondureña Shirley Perello.