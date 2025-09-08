Panamá, 08 de septiembre del 2025

    Panamá vs Guatemala: un historial con cuentas pendientes en las eliminatorias mundialistas

    Humberto Cornejo
    Panamá vs Guatemala: un historial con cuentas pendientes en las eliminatorias mundialistas
    Jugadores de Panamá forman este jueves, previo a un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Surinam y Panamá en el estadio Dr. Franklin Essed en Paramaribo (Surinam). EFE

    El choque entre Panamá y Guatemala en la eliminatoria mundialista vuelve a encender una rivalidad marcada por la estadística, la historia y las rachas.

    Aunque los números globales favorecen a La Roja, las eliminatorias guardan un matiz que pone a los chapines en un escenario particular: nunca han perdido contra Panamá en este tipo de competiciones.

    En total, ambos equipos se han enfrentado en 41 ocasiones, con un saldo favorable para Panamá de 18 victorias, 11 empates y 12 derrotas.

    Panamá vs Guatemala: un historial con cuentas pendientes en las eliminatorias mundialistas
    José Pinto (i) de Guatemala disputa el balón con Jorge Cruz de El Salvador este jueves, durante un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Guatemala y El Salvador en el estadio Cementos Progreso en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Fernando Ruiz

    Sin embargo, cuando se trata de la clasificación mundialista, los registros hablan distinto: Guatemala domina los antecedentes, incluida aquella goleada 7-0 en 1978 y el triunfo 2-1 en la Hexagonal Final rumbo a Alemania 2006, que todavía pesa en la memoria. Contabilizan 6 partidos seguidos sin perder, con cinco victorias y un empate.

    Lo cierto es que ya son 20 años sin que Panamá pierda frente a Guatemala en cualquier competición. Desde el 2005, los canaleros mantienen una racha de 14 partidos consecutivos sin derrota ante los chapines (11 victorias y 3 empates), un dominio sostenido que refleja el crecimiento de la Roja en la región.

    Además, Panamá llega fortalecido por su invicto en casa: 19 partidos seguidos sin perder en el estadio Rommel Fernández por eliminatorias, una racha que se extiende desde el 2015 con 13 triunfos y 6 empates. El Coloso de Juan Díaz se ha convertido en un verdadero fortín, un factor clave que buscará inclinar la balanza en esta nueva cita.

    El contexto también marca la previa: Panamá viene de un sufrido empate 1-1 ante Surinam, mientras que Guatemala llega golpeada tras caer 0-1 frente a El Salvador, lo que pone presión a ambos para recuperar terreno en la tabla.

    En definitiva, el partido no solo será un duelo directo por puntos vitales en la clasificación, sino también un capítulo más en una rivalidad que combina dominio reciente panameño con un dato histórico que Guatemala todavía mantiene a su favor.

    El partido entre Panamá contra Honduras se jugará en el estadio Rommel Fernández, a partir de las 8:30 p.m.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

