Panamá vs. Paraguay: Horario, TV, radio y dónde ver en vivo a la Selección Sub-20 este sábado por la Copa Mundial de la FIFA Chile 2025

Noticia

La Selección Sub-20 de Panamá debuta este sábado 27 de septiembre en la Copa Mundial de la FIFA Chile 2025 frente a Paraguay, en un duelo que abrirá el grupo B en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Los dirigidos por Jorge Luis Dely Valdés llegan a esta cita tras cuatro semanas de preparación en territorio chileno, con partidos amistosos a puertas cerradas. El objetivo trazado por el cuerpo técnico es alcanzar los octavos de final, una fase que Panamá ha alcanzado en anteriores ediciones pero que nunca ha podido superar.

Será la séptima participación panameña en un Mundial Sub-20 y la cuarta vez que Dely Valdés encabeza a una selección juvenil en un torneo FIFA, tras las experiencias de 2011, 2013 y 2019.

La plantilla cuenta con figuras a seguir como Gustavo Herrera (Saprissa), Rafael Mosquera (New York Red Bulls), Martín Krug (Levante) y Erick Díaz (LAFC II).

HORARIO: ¿A QUÉ HORA ES EL PANAMÁ - PARAGUAY POR EL MUNDIAL SUB-20 CHILE 2025?

El Panamá - Paraguay por el grupo B de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA se juega este sábado 27 de septiembre a partir de las 6:00 p.m. en el estadio Elías Figueroa Brander en Valparaíso, Chile.

TELEVISIÓN: ¿CÓMO VER EN DIRECTO EN TV EL PANAMÁ - PARAGUAY POR EL MUNDIAL SUB-20 CHILE 2025?

El Panamá - Paraguay por el grupo B de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA se podrá ver en vivo a través de RPC y TVMax.

RADIO: ¿CÓMO ESCUCHAR EN DIRECTO EL PANAMÁ - PARAGUAY POR EL MUNDIAL SUB-20 CHILE 2025?

El Panamá - Paraguay por el grupo B de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA se podrá escuchar a través de RPC Radio y TVN Radio.

INTERNET: ¿CÓMO SEGUIR EN LÍNEA EL PANAMÁ - PARAGUAY POR EL MUNDIAL SUB-20 CHILE 2025?

El Panamá - Paraguay por el grupo B de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA se podrá seguir en vivo online a través de las apps Medcom Go, TVN Pass y Tigo Play.

