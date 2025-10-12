Panamá vs. Surinam: horario, TV y dónde ver en vivo a la selección este martes por las eliminatorias mundialistas 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Selección de Panamá disputa este martes 14 de octubre su cuarto partido de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Luego del valioso triunfo 1-0 ante El Salvador en San Salvador, el equipo dirigido por Thomas Christiansen regresa al Estadio Rommel Fernández Gutiérrez con la misión de cerrar la doble fecha con otra victoria, ahora frente a Surinam.

El conjunto panameño llega con 5 puntos, los mismos que Surinam, que empató in extremis en Paramaribo ante Guatemala. Tras tres jornadas, El Salvador suma 3 unidades y Guatemala 2, lo que deja al Grupo A completamente abierto antes de entrar en la segunda vuelta.

El triunfo en el Cuscatlán —gracias al gol de José Fajardo— permitió a Panamá romper una racha de 49 años sin ganar en eliminatorias como visitante ante los salvadoreños, y recuperar la confianza tras los empates iniciales frente a Surinam y Guatemala.

HORARIO: ¿A QUÉ HORA ES EL PANAMÁ - SURINAM POR LAS ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS 2026?

El Panamá - Surinam por la fase final de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf 2026 se juega este martes 14 de octubre a partir de las 8:00 p.m. en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en la ciudad de Panamá.

TELEVISIÓN: ¿CÓMO VER EN DIRECTO EN TV EL PANAMÁ - SURINAM POR LAS ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS 2026?

El Panamá - Surinam por la fase final de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf 2026 se podrá ver en vivo a través de TVN, RPC, TVMax y Telemetro.

RADIO: ¿CÓMO ESCUCHAR EN DIRECTO EL PANAMÁ - SURINAM POR LAS ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS 2026?

El encuentro entre Panamá y Surinam se podrá escuchar en directo por RPC Radio, TVN Radio y Nacional FM, con cobertura previa desde horas antes del compromiso.

INTERNET: ¿CÓMO SEGUIR EN LÍNEA EL PANAMÁ - SURINAM POR LAS ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS 2026?

El partido Panamá - Surinam se podrá seguir en vivo online a través de las plataformas Medcom Go, TVN Pass y Tigo Play.

La mejor forma de seguirlo es a través de www.prensa.com, que traerá la información al minuto, la previa con los onces confirmados y, tras el pitazo final, la crónica, las declaraciones de los protagonistas, el resumen del partido en video y las noticias más destacadas del camino mundialista.