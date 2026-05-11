Panamá y Argentina regalaron una noche de recuerdos en partido de leyendas mundialistas

Román Torres y Blas Pérez marcaron tres goles cada uno, en un reencuentro que hizo revivir recuerdos de la “Marea Roja”.

Panamá y Argentina revivieron recuerdos inolvidables la noche del pasado domingo en la Arena Roberto Durán, durante el partido de leyendas mundialistas que reunió a figuras históricas de ambos países a pocas semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Román Torres, Felipe Baloy, Blas Pérez, Gabriel “Gavilán” Gómez, Vladimir Vargas y Alfonso Maquensi volvieron a vestir la camiseta de la “Marea Roja”. Por parte de Argentina, participaron figuras como Maxi Rodríguez, Ezequiel “Pocho” Lavezzi, Leandro Cufré, Ariel Ortega, Javier Saviola y Mariano Andújar.

El amistoso de futsal terminó con victoria 9-7 para los panameños, en un encuentro intenso donde por momentos era fácil olvidar que los protagonistas eran exjugadores retirados. Cada balón fue disputado con intensidad, y las leyendas de ambos países demostraron que la calidad permanece intacta pese al paso de los años.

Los máximos goleadores de Panamá fueron Román Torres y Blas Pérez, ambos con tres tantos. Felipe Baloy aportó dos goles, mientras que Gabriel “Gavilán” Gómez cerró la noche con un espectacular tanto desde atrás de media cancha.

¡GANÓ PANAMÁ!🤩👏



Con este GOLAZO de Gabriel Gómez, las leyendas panameñas vencieron 9-7 a Argentina.#FutbolRPC pic.twitter.com/uXE0HwbPl7 — Deportes RPC (@deportes_rpc) May 11, 2026

Fanáticos de todas las edades se juntaron para ver de cerca a algunos de sus ídolos, como también conocer en persona a algunos jugadores que tuvieron carreras memorables en el fútbol de élite.

Fue un encuentro emocionante, donde volver a ver a los íconos del fútbol panameño juntos en una cancha hizo que regresaran a la mente recuerdos de aquella primera clasificación mundialista para nuestro país.