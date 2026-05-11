Panamá, 11 de mayo del 2026

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    Fútbol

    Panamá y Argentina regalaron una noche de recuerdos en partido de leyendas mundialistas

    Román Torres y Blas Pérez marcaron tres goles cada uno, en un reencuentro que hizo revivir recuerdos de la “Marea Roja”.

    Carlos Vidal Endara
    Panamá y Argentina regalaron una noche de recuerdos en partido de leyendas mundialistas
    Román Torres lanza un disparo, seguido de Maxi Rodríguez durante el partido de leyendas en el Arena Roberto Durán. Foto: Carlos Vidal-Endara

    Panamá y Argentina revivieron recuerdos inolvidables la noche del pasado domingo en la Arena Roberto Durán, durante el partido de leyendas mundialistas que reunió a figuras históricas de ambos países a pocas semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    Román Torres, Felipe Baloy, Blas Pérez, Gabriel “Gavilán” Gómez, Vladimir Vargas y Alfonso Maquensi volvieron a vestir la camiseta de la “Marea Roja”. Por parte de Argentina, participaron figuras como Maxi Rodríguez, Ezequiel “Pocho” Lavezzi, Leandro Cufré, Ariel Ortega, Javier Saviola y Mariano Andújar.

    El amistoso de futsal terminó con victoria 9-7 para los panameños, en un encuentro intenso donde por momentos era fácil olvidar que los protagonistas eran exjugadores retirados. Cada balón fue disputado con intensidad, y las leyendas de ambos países demostraron que la calidad permanece intacta pese al paso de los años.

    Los máximos goleadores de Panamá fueron Román Torres y Blas Pérez, ambos con tres tantos. Felipe Baloy aportó dos goles, mientras que Gabriel “Gavilán” Gómez cerró la noche con un espectacular tanto desde atrás de media cancha.

    Fanáticos de todas las edades se juntaron para ver de cerca a algunos de sus ídolos, como también conocer en persona a algunos jugadores que tuvieron carreras memorables en el fútbol de élite.

    Fue un encuentro emocionante, donde volver a ver a los íconos del fútbol panameño juntos en una cancha hizo que regresaran a la mente recuerdos de aquella primera clasificación mundialista para nuestro país.

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo


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