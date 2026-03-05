Panamá y Cuba abren el telón del Clásico Mundial en San Juan

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El duelo inaugural del Pool A enfrentará a los zurdos Logan Allen y Liván Moinelo en el estadio Hiram Bithorn

San Juan rompe fuego este viernes al mediodía cuando Panamá y Cuba se enfrenten en el primer partido del Pool A del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El estadio Hiram Bithorn será escenario del tercer encuentro histórico entre cubanos y panameños, ahora en un grupo que también integran Puerto Rico, Canadá y Colombia.

Por Panamá abrirá Logan Allen, mientras que Cuba entregará la pelota a Liván Moinelo. El juego comenzará a las 12:00 p.m. hora de Puerto Rico, 11:00 a.m. en Panamá.

El santeño José Caballero jugará su segundo Clásico Mundial de Béisbol con Panamá. Cortesía

Allen no ha escondido lo que representa vestir los colores de Panamá. El lanzador de los Cleveland Guardians llega tras una temporada 2025 en la que dejó récord de 8-11 con efectividad de 4.25 en 29 aperturas. En 156.2 entradas trabajadas acumuló 122 ponches y un WHIP de 1.44.

Su repertorio se sostiene en una recta que ronda las 91 millas por hora, acompañada de un sweeper que ha sido su lanzamiento más dominante a 78 mph. También mezcla cambio de velocidad a 82 mph, sinker a 89 y cutter a 86.

Logan Allen, Edmundo Sosa y Enrique Bradfield Jr. serán titulares este viernes en el debut de Panamá contra Cuba. Cortesía

Para Allen, el Clásico representa un vínculo personal con Panamá. Su madre, Pam, nació en la antigua Zona del Canal, una herencia familiar que el propio lanzador ha señalado como el motivo principal para representar al país en el torneo.

Del otro lado estará uno de los brazos más respetados del béisbol asiático. Liván Moinelo llega como la principal carta del pitcheo cubano después de una temporada sobresaliente en Japón con los Halcones de SoftBank, donde fue elegido Jugador Más Valioso de la Liga del Pacífico.

El zurdo isleño firmó una campaña dominante con 12 victorias, tres derrotas y una efectividad de 1.46 en 167 entradas, además de 172 ponches. Tras nueve temporadas en el béisbol japonés, Moinelo se ha consolidado como un lanzador de control y precisión, capaz de atacar la zona con distintos ángulos y velocidades.

La historia del Clásico Mundial favorece a los cubanos en los enfrentamientos directos. Panamá ha caído en las dos ocasiones previas. La primera fue en 2006 en San Juan, cuando Cuba se impuso 8-6 en un juego que se extendió a 11 episodios. El recuerdo de la pelota que no golpeó a Rubén Rivera con las bases llenas. Más recientemente, en la edición de 2023 disputada en Taichung, los cubanos ganaron 13-4.

Cuba llega a esta sexta edición del torneo con una historia marcada por contrastes. Fue subcampeón en la edición inaugural de 2006, cuando solo Japón pudo frenarlo en la final. Desde entonces, su recorrido ha sido irregular: sexto lugar en 2009, quinto en 2013, séptimo en 2017 y cuarto en 2023, cuando alcanzó nuevamente las semifinales.

En la antesala del torneo, el conjunto dirigido por Germán Mesa dejó algunas señales preocupantes en sus partidos de preparación frente a equipos de Grandes Ligas. Primero cayó 4-0 ante los Reales de Kansas City y luego sufrió una derrota contundente de 19-2 frente a los Rojos de Cincinnati.

En esos dos encuentros la ofensiva cubana conectó apenas 11 imparables y solo un extrabase, mientras que el pitcheo permitió 19 hits y tres cuadrangulares en el último compromiso. Las actuaciones encendieron el debate sobre el rendimiento del equipo en un país donde el béisbol mantiene un peso cultural profundo.

Aun así, la escuadra antillana llega a San Juan con la intención de volver a competir entre los mejores del torneo. En 2023 estuvo a las puertas del podio tras avanzar hasta las semifinales, un resultado que devolvió a Cuba a los planos altos del Clásico.