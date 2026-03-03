Panamá y la cuenta pendiente con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de Panamá tendrá una de sus pruebas más exigentes en la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026 cuando enfrente a Puerto Rico, una novena con historia, talento de Grandes Ligas y la ventaja de jugar en casa.

Conocidos como el “Team Rubio”, los boricuas llegan con credenciales sólidas dentro del torneo. Fueron subcampeones en las ediciones de 2013 y 2017, y en 2023 alcanzaron los cuartos de final, donde fueron eliminados por el eventual campeón Japón. En ese mismo torneo avanzaron desde el grupo en Miami junto a Venezuela, dejando fuera a la favorita República Dominicana.

El equipo es dirigido por Yadier Molina, con Carlos Beltrán como gerente general, una dupla con amplio conocimiento del escenario internacional y del manejo de grupos en torneos cortos.

“Muy contento con lo que he visto”, Yadier Molina #LosNuestros🇵🇷 pic.twitter.com/E0W4AWSzNn — Federación de Béisbol 🇵🇷 (@BeisbolPR) March 2, 2026

Puerto Rico debutará ante Colombia y un día después enfrentará a Panamá en el estadio Hiram Bithorn, donde se espera un ambiente cargado a favor del conjunto local. Para ese compromiso está señalado como abridor José De León.

El derecho de 33 años fue seleccionado en la ronda 24 del draft de 2013 por los Dodgers. En ligas menores dejó récord de 28-29 con efectividad de 6.93 en 554.2 entradas. En Grandes Ligas tuvo marca de 5-2 con 7.13 de efectividad en 72 episodios, distribuidos entre varias organizaciones entre 2016 y 2025, con apenas 8 aperturas en 35 presentaciones.

El enfrentamiento monticular será ante el panameño Ariel Jurado, quien, pese a tener menos tiempo en Grandes Ligas, acumuló mayor volumen de trabajo. El derecho coclesano registró marca de 12-16 en 181 entradas, producto de 45 juegos (27 aperturas) entre 2018 y 2020.

En ofensiva, Puerto Rico presenta un lineup repleto de peloteros con experiencia en las Mayores. Destacan nombres como el receptor y capitán Martin Maldonado y el tercera base Nolan Arenado, quien aporta liderazgo y poder. A ellos se suman piezas como Willi Castro, Heliot Ramos y Matthew Lugo, este último sobrino de Beltrán.

Sin embargo, el equipo sufrió bajas sensibles en el cuadro interior. No estarán figuras como Francisco Lindor ni Carlos Correa por temas de seguros, mientras que Javier Báez quedó fuera tras incumplir las reglas del torneo. Estas ausencias obligan a replantear el campocorto, donde surge el prospecto Edwin Arroyo como posible sorpresa, aunque la opción más lógica apunta a Darell Hernaiz.

Las ausencias en los jardines son las de Kike Hernández y George Springer. El utility de los Dodgers se sometió a una cirugía en el codo tras culminar la Serie Mundial. Mientras que Springer, de sangre panameña y puertorriqueña, se pierde el torneo por una lesión.

A pesar de estas ausencias, Puerto Rico mantiene profundidad suficiente para ser considerado uno de los favoritos del grupo A, especialmente por su condición de local en San Juan, donde el Clásico regresa después de nueve años.

En el cuerpo de lanzadores, el equipo cuenta con una dupla de relevo capaz de cerrar partidos. Fernando Cruz aporta variedad con su repertorio, mientras que Edwin Díaz llega como una de las principales armas del bullpen tras una destacada temporada en 2025, en la que salvó 28 juegos, con 1.63 de efectividad y 98 ponches en 66.1 episodios.

El historial entre Panamá y Puerto Rico en Clásicos también favorece a los boricuas. En 2006 se impusieron 2-1 con carrera empujada por Bernie Williams ante más de 19 mil aficionados, mientras que en 2009 dominaron con marcador de 7-0, con jonrones de Iván Rodríguez y Carlos Delgado.

El primer lanzamiento del partido entre panameños y boricuas será a las 6:00 de la tarde de este sábado 7 de marzo. El partido será transmitido a través de RPC y TVMax.