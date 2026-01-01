Panamá, 01 de enero del 2026

    Figuras

    Panamá y sus protagonistas: los futbolistas que marcaron el histórico 2025

    Un grupo de futbolistas brilló tanto en la selección como en ligas internacionales, consolidando el crecimiento, la proyección y el prestigio del país.

    Jugadores de la selección de Panamá celebran la clasificación a los cuartos de final de la Copa Oro. Cortesía/Fepafut

    El 2025 dejó imágenes imborrables para el fútbol panameño. La clasificación de la selección de fútbol de Panamá a la Copa del Mundo y el crecimiento sostenido de sus jugadores en ligas internacionales marcaron el cierre del año.

    Entre atajadas decisivas, goles históricos y consolidaciones en el exterior, varios nombres se erigieron como los grandes protagonistas de la temporada.

    Orlando Mosquera (cen.) fue fundamental para el Al-Fayha. Tomada de: @AlfayhaSC_en

    Orlando Mosquera fue uno de los pilares silenciosos de la eliminatoria mundialista. Seguro bajo los tres palos, transmitió confianza en los momentos más exigentes. Ese rendimiento tuvo reflejo en su club, donde se consolidó como guardameta titular del Al-Fayha, en el fútbol de Arabia Saudita, confirmando su madurez y regularidad a nivel internacional.

    Luis 'Manotas' Mejía juntos con sus compañeros para enfrentar a Peñarol. Foto: Tomada de nacional

    En el arco también brilló Luis Mejía, quien vivió un año consagratorio con el título con Nacional de Uruguay. Titular indiscutido, fue figura tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores, destacándose con atajadas determinantes en noches de alta exigencia continental. En la selección panameña cumplió un rol distinto, siendo una presencia constante en las convocatorias de Thomas Christiansen como relevo de garantías.

    Cecilio Waterman de Coquimbo besa el trofeo, luego de quedar campeón al ganar un partido de la Liga de Primera. EFE/ Hernán Contreras

    El 2025 también fue el año de Cecilio Waterman, un delantero que apareció cuando más se le necesitaba. Campeón del fútbol chileno con Coquimbo Unido, fue protagonista de una campaña histórica y firmó dos de los goles más determinantes de la eliminatoria mundialista. Su temporada cerró con el anuncio de su regreso a la Universidad de Concepción, club donde vivirá su segundo ciclo tras su paso entre 2020 y 2022.

    Michael Amir Murillo en acción ante El Salvador. LP / Anel Asprilla

    Por la banda derecha, Michael Amir Murillo confirmó su estatus internacional. Con el Olympique de Marsella, se convirtió en el segundo panameño en disputar la Liga de Campeones de la UEFA, cumpliendo una sólida temporada en el fútbol francés. En la selección fue uno de los hombres de confianza de Christiansen en el cierre de la eliminatoria, aportando experiencia, regularidad y la asistencia en el estadio Cuscatlán.

    José Fajardo saluda a Alberto Quintero tras el triunfo panameño en Guatemala. LP/Anel Asprilla

    Otro nombre propio fue el de José Fajardo, autor de páginas históricas tanto a nivel de clubes como de selección. Con la Universidad Católica de Ecuador levantó la Copa Ecuador, el primer título en la historia de la institución. Con la Roja, sus goles en las visitas a El Salvador (0-1) y Guatemala (2-3) significaron seis puntos de oro en la carrera hacia el Mundial.

    Azarías Londoño cuenta con gran velocidad y control del balón. Foto: Archivo

    La creatividad y el desequilibrio llevaron la firma de Azarías Londoño, quien fue pieza clave durante todo el año con la Universidad Católica de Ecuador gracias a su capacidad para asistir, marcar y romper líneas con velocidad y técnica. Ese crecimiento se trasladó a la selección, donde se ganó su espacio y fue titular en los dos últimos partidos de la eliminatoria frente a Guatemala y El Salvador.

    José Luis Rodríguez sacó un remate. EFE/ Eliecer Augusto Aizprua Banfield

    En la Liga MX, José Luis Rodríguez firmó una campaña consistente con Juárez, siendo parte del plantel que logró, por primera vez, la clasificación a la liguilla en el Apertura 2025. Con la selección, el Puma fue determinante en la generación de juego y aportó asistencias clave en los momentos decisivos.

    Cesar Blackman de Panamá celebra este martes, al final de un partido por las eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 entre la selecciones de Panamá y El Salvador en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

    Desde Europa, César Blackman continuó escribiendo su historia con el Slovan Bratislava, club con el que renovó contrato, lidera el fútbol eslovaco y compite en la Conference League de la UEFA. En la selección aprovechó cada llamado, respondiendo con solvencia cuando tuvo que asumir el rol de titular ante la ausencia de Murillo por lesión.

    Ismael Díaz disputó todo el partido contra El Salvador, en el estadio Rommel Fernández. Foto: Elysée Fernández

    Ismael Díaz vivió un año de continuidad y protagonismo. Tras un gran primer semestre con la Universidad Católica de Ecuador, cerró la temporada con el León de la Liga MX, aportando goles y calidad técnica en ambos equipos. Con Panamá, ganó peso específico en los partidos más importantes de la eliminatoria.

    Díaz se alzó con el premio al Máximo Goleador de la Copa Oro 2025 tras marcar un total de seis goles en cuatro partidos. Este logro lo convirtió en el tercer futbolista panameño en obtener el Botín de Oro del torneo, uniéndose a los delanteros Luis Tejada, goleador en 2005 con tres tantos, y Gabriel Torres, líder de la edición 2013 con cinco goles.

    Díaz contabiliza 11 goles en 13 partidos disputados a lo largo de tres ediciones diferentes de la Copa Oro (2017, 2023 y 2025). Con esta cifra, igualó el liderato histórico de Blas Pérez como máximo anotador panameño en el certamen.

    Kadir Barria, futbolista panameño del Botafogo. Foto: Vitor Silva/Botafogo.

    El futuro también tuvo nombre propio. Kadir Barría dio un salto enorme al convertirse en el segundo panameño en disputar un partido oficial en el Brasileirão, con el Botafogo. Hoy se prepara para competir en la Copinha, el torneo juvenil más importante de Brasil, confirmando que el relevo generacional ya empieza a tocar la puerta.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


