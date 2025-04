Panamá ya conoce a sus rivales en la Copa Oro 2025

La selección de fútbol de Panamá conoció a los rivales que enfrentará en la próxima Copa Oro 2025, que se jugará del 14 de junio al 6 de julio.

La Roja fue cabeza de serie del grupo C y tendrá que enfrentarse a Jamaica, Guatemala y Guadalupe.

Los dirigidos por Thomas Christiansen llegan a esta edición como los subcampeones, luego de caer en la final de 2023 ante México (1-0).

Por su parte, el grupo A quedó conformado por México, Costa Rica, Surinam y República Dominicana; mientras que el grupo B se encuentran Canadá, Honduras, El Salvador y Curazao.

En el grupo D se encuentran Estados Unidos, Haití, Trinidad y Tobago y Arabia Saudita. Cabe recordar que el conjunto asiático compite en calidad de invitado.

Este certamen se disputará en 12 ciudades de Estados Unidos y en Vancouver, Canadá.

