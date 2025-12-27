Panamá ya conoce su calendario en la Serie del Caribe Jalisco 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Serie del Caribe Jalisco 2026 ya tiene calendario oficial y Panamá conoce el camino que deberá recorrer en uno de los torneos más exigentes del béisbol regional, que se disputará del 1 al 7 de febrero en el estadio Panamericano de los Charros de Jalisco, en Zapopan, México.

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), junto al Comité Organizador Jalisco 2026, confirmó que el certamen contará con cinco equipos: los campeones de las ligas de República Dominicana, Puerto Rico y Panamá, además de dos representantes mexicanos: México Rojo (campeón de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico) y México Verde (subcampeón).

El torneo arrancará con una fase preliminar bajo el formato de todos contra todos, la cual se extenderá hasta el jueves 5 de febrero. Cada jornada tendrá dos partidos diarios, programados a las 2:00 p.m. y 7:00 p.m. (hora local de Jalisco). En suelo patrio, los encuentros se disputarán una hora antes.

El equipo panameño iniciará su participación el lunes 2 de febrero, cuando enfrente a México Rojo en un duelo de alto calibre. Su segundo compromiso será el martes 3 de febrero, ante México Verde, en el primer turno de la jornada. Al día siguiente, miércoles 4 de febrero, la novena istmeña se medirá ante República Dominicana, uno de los históricos del torneo. La fase clasificatoria para Panamá cerrará el jueves 5 de febrero, cuando enfrente a Puerto Rico en el primer partido del día.

Una vez concluida la ronda preliminar, los cuatro mejores equipos de la tabla avanzarán a las semifinales, programadas para el viernes 6 de febrero. En esta fase, el segundo lugar enfrentará al tercero, mientras que el primero se medirá al cuarto, manteniéndose los horarios habituales.

La organización también estableció criterios especiales para los horarios de semifinales: si al menos un equipo mexicano clasifica, su partido se disputará en el turno nocturno. En caso de que ambos conjuntos mexicanos avancen y deban enfrentarse entre sí, ese duelo también se jugará en horario nocturno. De no darse ninguno de estos escenarios, el equipo mejor ubicado en la tabla ocupará ese horario estelar.

La Gran Final de la Serie del Caribe Jalisco 2026 se celebrará el sábado 7 de febrero, con los ganadores de las semifinales luchando por el título caribeño.

Todos los partidos se jugarán en el estadio Panamericano, con capacidad aproximada para 16,500 aficionados, un escenario con experiencia en grandes eventos internacionales como el Clásico Mundial de Béisbol 2017, el Premier12 2024 y la Serie del Caribe 2018.