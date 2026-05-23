Panamá ya conoce su calendario para el Mundial de Flag Football 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las selecciones masculina y femenina debutarán el 13 de agosto y buscarán volver al podio en un torneo que otorgará cupos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La delegación panameña de flag football que participará en el IFAF World Flag 2026, en Düsseldorf, Alemania, ya conoce las fechas de sus compromisos en esta cita que reunirá a los mejores equipos del mundo del 13 al 16 de agosto.

La selección femenina, ubicada en el grupo D junto a Canadá, Japón y Brasil, verá acción primero. El 13 de agosto arrancará con doble jornada frente a las canadienses (1:00 a.m., hora panameña) y las japonesas (7:15 a.m., hora panameña).

Luego, culminará sus compromisos de la fase de grupos enfrentándose a la selección brasileña al día siguiente, 14 de agosto, en un partido que comenzará a las 2:15 a.m., hora de Panamá.

Por su parte, el conjunto masculino, que forma parte del grupo D junto a Italia, Francia y Gran Bretaña, saltará al campo los mismos días, pero después de los partidos de la rama femenina.

El 13 de agosto, los panameños chocarán contra los franceses (6:00 a.m., hora panameña) para luego enfrentar a la selección italiana (12:15 p.m., hora panameña). Al día siguiente, la acción panameña en el grupo D cerrará con el duelo ante el conjunto británico, programado para las 6:00 a.m.

Panamá buscará seguir haciendo historia en esta competencia, en la que ya acumula tres medallas en ediciones anteriores: oro (2016) y plata (2018) para la selección femenina, y bronce (2021) para el equipo masculino.

Ambas categorías lograron la clasificación al torneo mundialista luego de su participación en el Campeonato Continental de Américas de Flag, disputado en septiembre del año pasado en Penonomé. Los varones vencieron a Argentina, Chile, El Salvador y Jamaica antes de caer ante Estados Unidos, mientras que las chicas superaron a Brasil, Jamaica y Colombia, siendo derrotadas por México.

Tanto el equipo masculino como el femenino cayeron en semifinales de esa competencia; sin embargo, los resultados obtenidos bastaron para sellar el boleto a los Mundiales que se celebrarán en el país europeo durante el próximo mes de agosto.

Los otros grupos están conformados de la siguiente manera:

Categoría masculina

Grupo A : Estados Unidos, Australia, Israel y Samoa Americana.

Grupo B : Austria, Japón, Canadá y Nigeria.

Grupo C: México, Suiza, Alemania y Brasil.

Categoría femenina

Grupo A : México, Italia, Alemania y Eslovenia.

Grupo B : Estados Unidos, España, Australia y Nigeria.

Grupo C: Gran Bretaña, Austria, Francia y China.

Este torneo otorgará cuatro boletos olímpicos, correspondientes a los dos finalistas de cada categoría, para el torneo inaugural de flag football de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El resto de las plazas olímpicas se repartirán mediante un torneo de 10 equipos que incluirá a los dos finalistas de cada campeonato continental de la IFAF en América, Asia, África, Oceanía y Europa.