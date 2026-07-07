Panamá ya conoce su ruta por el sueño del Mundial 2027

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de Nelson Colón buscará uno de los tres boletos a Catar ante Canadá, Bahamas y Puerto Rico.

La selección de baloncesto de Panamá ya conoce el camino que deberá recorrer en la segunda ronda de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo 2027, donde buscará una histórica clasificación a la cita mundialista que se disputará en Catar.

El equipo dirigido por Nelson Colón integrará el grupo F, conformado por Uruguay, Argentina, Canadá, Bahamas y Puerto Rico, luego de finalizar en la tercera posición del Grupo D de la primera fase.

Panamá ya había asegurado su clasificación a esta instancia tras derrotar a Cuba (83-70) el pasado jueves en la arena Roberto Durán, resultado que le permitió mantenerse con vida en la lucha por uno de los boletos al Mundial.

Ahora, el quinteto nacional tendrá un nuevo reto frente a tres rivales procedentes del Grupo B. Canadá y Bahamas habían asegurado previamente su clasificación, mientras que Puerto Rico selló el último cupo al imponerse el lunes por marcador de 115-92 sobre Bahamas en la jornada de cierre.

Debut en casa

La Roja Sin Mangas iniciará esta segunda ronda como local el jueves 27 de agosto, cuando reciba a Canadá, uno de los favoritos de la región y una selección que cuenta con un amplio talento en el baloncesto internacional.

Cuatro días después, el lunes 31 de agosto, los panameños se medirán como visitantes ante Bahamas en su segundo compromiso de esta fase.

En esta etapa, cada selección disputará partidos de ida y vuelta únicamente ante los equipos provenientes del otro grupo, manteniendo los resultados obtenidos frente a los rivales con los que avanzó desde la primera ronda.

La clasificación al Mundial estará reservada para los tres primeros equipos del Grupo F, que obtendrán de forma directa su boleto a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027.