Panamá ya sabe cuándo y contra quién debutará en Williamsport

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El equipo de Doleguita, Chiriquí, que representará a Panamá en la próxima Serie Mundial de Pequeñas Ligas de Béisbol, que se jugará en Estados Unidos, ya conoce a la fecha y el rival de su debut en el torneo.

De acuerdo con la organización del torneo de la categoría infantil, que se desarrollará del 19 al 30 de agosto en Williamsport, Pensilvania, la novena panameña estará libre en la primera jornada.

Panamá, que está en el Grupo Internacional, debutará el 21 de agosto ante el ganador del partido que disputarán el 19 de agosto los equipos de Latinoamérica y el Caribe.

Cabe mencionar que la región latinoamericana definirá a su representante en el torneo que se desarrollará entre el 11 y el 17 de julio en Guatemala. En tanto, el equipo representante del Caribe saldrá de la eliminatoria que se disputará en Puerto Rico en las mismas fechas.

Los otros equipos que integran este grupo son Australia, México, Canadá, Asia-Pacífico, Europa-África, Curazao y Japón.

Este certamen se juega con el formato de doble eliminación; es decir, el equipo que pierde dos partidos queda sin opciones de avanzar a las etapas decisivas