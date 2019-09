La panameña Laura Restrepo hace historia, gana su primer torneo del Symetra

La golfista panameña Laura Restrepo ganó este domingo el torneo Guardian Championship, en Alabama, que forma parte del circuito del Symetra, un escalón antes del LPGA, máximo organismo del golf mundial femenino.

Para Restrepo es el primer torneo que conquista en esta categoría, y el primero para una jugadora panameña.

. @laurarestrepob captures her first #Road2LPGA win at the third annual @Guardian_Champ 👏🏼 #GuardianChamp #DriveOn pic.twitter.com/vkyC2Z4Ob7

La panameña Restrepo terminó las tres jornadas del torneo con 202 golpes, superando a las estadounidenses Jenny Coleman (203) y Gigi Stoll (203).

La ronda de este domingo la cerró con un espectacular 64, que le ayudó a ganarse el campeonato. En esta ronda jugó con siete birdies.

Restrepo está haciendo campaña para conseguir los puntos necesarios para obtener la tarjeta que le daría el boleto para jugar en el más alto nivel del golf mundial femenino (LPGA).

.@laurarestrepob two-putt on No. 18 for par to cap an 8-under par 64 final round effort. She is the clubhouse leader at 14-under par overall! #GuardianChamp#Road2LPGA#DriveOn 🇵🇦 pic.twitter.com/RTZEwboqKE