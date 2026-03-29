Panameña Delgado impone su clase y retiene título interino AMB supermosca

La panameña Nataly Delgado retuvo el título mundial interino supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tras imponerse con autoridad a la venezolana Yoselin Fernández en una pelea donde la técnica marcó la diferencia.
Fue la segunda defensa exitosa para Delgado, quien se coronó en julio pasado al vencer a la mexicana Maribel Ramírez y luego defendió su cinturón en diciembre frente a Arlenn Sánchez en Veraguas.
Con excepción de un primer asalto equilibrado, la veragüense tomó el control del combate con un estilo elaborado, ordenado y preciso, contrastando con el empuje desordenado de su rival. Delgado manejó la distancia, seleccionó mejor sus golpes y fue construyendo una ventaja clara en las tarjetas.
En el segundo asalto encontró manos de poder que pusieron en aprietos a Fernández, quien desde entonces mostró visibles signos de castigo, incluyendo inflamación en el rostro que se mantuvo durante el resto de la pelea.
“Sabía que Yoselin sería aguerrida y me hizo sacar mis mejores armas. Gracias a mi equipo de trabajo por dar el 200%. Yo soy gallina fina y canto en el patio que me toca estar”, expresó Delgado tras el combate.
Los jueces reflejaron la superioridad de la panameña con puntuaciones de 99-91 (Silvio Ortiz), 100-90 (Jacinto Obregón) y 99-91 (César Berrío), consolidando una victoria sin discusión en su camino dentro de la división supermosca.