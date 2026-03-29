Panamá, 29 de marzo del 2026

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    Boxeo

    Panameña Delgado impone su clase y retiene título interino AMB supermosca

    La veragüense dominó a Yoselin Fernández y firmó su segunda defensa exitosa desde que se coronó en julio pasado.

    Guillermo Pineda G.
    Panameña Delgado impone su clase y retiene título interino AMB supermosca
    Nataly Delgado, de 31 años de edad, realizó su segundo defensa del título mundial interino supermosca de la AMB. Archivo

    La panameña Nataly Delgado retuvo el título mundial interino supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tras imponerse con autoridad a la venezolana Yoselin Fernández en una pelea donde la técnica marcó la diferencia.

    Fue la segunda defensa exitosa para Delgado, quien se coronó en julio pasado al vencer a la mexicana Maribel Ramírez y luego defendió su cinturón en diciembre frente a Arlenn Sánchez en Veraguas.

    Con excepción de un primer asalto equilibrado, la veragüense tomó el control del combate con un estilo elaborado, ordenado y preciso, contrastando con el empuje desordenado de su rival. Delgado manejó la distancia, seleccionó mejor sus golpes y fue construyendo una ventaja clara en las tarjetas.

    En el segundo asalto encontró manos de poder que pusieron en aprietos a Fernández, quien desde entonces mostró visibles signos de castigo, incluyendo inflamación en el rostro que se mantuvo durante el resto de la pelea.

    “Sabía que Yoselin sería aguerrida y me hizo sacar mis mejores armas. Gracias a mi equipo de trabajo por dar el 200%. Yo soy gallina fina y canto en el patio que me toca estar”, expresó Delgado tras el combate.

    Los jueces reflejaron la superioridad de la panameña con puntuaciones de 99-91 (Silvio Ortiz), 100-90 (Jacinto Obregón) y 99-91 (César Berrío), consolidando una victoria sin discusión en su camino dentro de la división supermosca.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes


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