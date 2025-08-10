Panamá, 10 de agosto del 2025

    Natación

    Panameña Emily Santos establece nuevo récord para Juegos Panamericanos Junior

    Humberto Cornejo
    Emily Santos

    La panameña Emily Santos estableció este domingo 10 de agosto un nuevo récord en la distancia de 100 metros pecho en los Juegos Panamericanos Junior, que se realizan en Asunción.

    Santos impuso la nueva marca al llegar a la meta con un tiempo de 1:08.55 minutos y se clasificó para la final de esta modalidad, programada para las 4:32 p.m.

    En sus primeras impresiones, Santos comentó que se trata de un buen comienzo en una jornada en la que promete darlo todo hasta la final.

    “Estoy muy feliz de bajar el tiempo y romper el récord en estos juegos”, dijo Santos al Comité Olímpico de Panamá.

    “Es un buen comienzo en esta jornada y con todo en la final”, añadió.

    Por su parte, Patrick Taylor consiguió su boleto a la final en tiro deportivo, en la modalidad de escopeta y prueba skeet, tras impactar 21 platos en la Ronda 4 y 16 en la Ronda 5, ambas disputadas en el segundo día de la fase clasificatoria.

    Taylor sumó 100/125 en total, quedándose con el quinto lugar general y uno de los seis cupos a la gran final, que dará inicio a las 10:00 a.m.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

