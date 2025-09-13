Panameña Karla Navas celebra su cumpleaños con clasificación a la final de la Copa del Mundo de Gimnasia en París

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La gimnasta panameña Karla Navas celebró este sábado su cumpleaños número 21 de la mejor manera posible: con la clasificación a la final de salto en la FIG World Challenge Cup 2025 que se disputa en París.

Navas, tricampeona panamericana en este aparato, consiguió un puntaje acumulado de 13.233, lo que le permitió colocarse en el octavo lugar de la fase clasificatoria y asegurar su boleto entre las ocho mejores que disputarán el podio este domingo a las 3:00 p.m. hora local.

El camino de Navas en la ronda de clasificación no estuvo exento de dificultades. En su primer intento, obtuvo una calificación de 12.833, con una penalización de 0.1, producto de un ajuste en la ejecución. Sin embargo, se repuso con fuerza en su segundo salto, donde los jueces le otorgaron un 13.633 con una nota de ejecución de 9.033, una de las más sólidas de la jornada. Esa consistencia en su segunda presentación le permitió escalar posiciones y meterse en la final.

Cabe resaltar que Navas ganó en 2024 la medalla de bronce en las pruebas en Azerbaiyán lo que la puso a las puertas de clasificar a los Juegos Olímpicos.

Navas mencionó meses atrás a La Prensa que el objetivo no es solo su clasificación a Los Ángeles 2028, sino la clasificación como equipo de Panamá.

Alemania, Reino Unido y Bulgaria a la carga

La mejor nota de la clasificación la consiguió la alemana Karina Schoenmaier, con un promedio de 14.049, seguida muy de cerca por la británica Abigail Martin con la misma puntuación total, aunque con menor calificación de ejecución. La búlgara Valentina Georgieva completó el trío de líderes con 13.633.

Las chicas de Panamá

Para Panamá, la jornada fue especialmente significativa, ya que contó con una delegación amplia en la competencia.

En barras asimétricas, Ana Gabriel Gutiérrez se ubicó en la casilla 20 con 11.900 puntos, mientras que Tatiana Tapia finalizó en el puesto 32 con 11.266.

En potro, Alyiah Lide de León cerró en la posición 17 con una nota de 12.100, y Tapia culminó en el 36 con 11.300.

En el suelo, Gutiérrez volvió a destacar con un 12.100 que la dejó en el lugar 20, mientras que Lide de León sumó 11.300 para finalizar en el puesto 34.

La final de salto en París se disputará este domingo a las 3:00 p.m. hora local (8:00 a.m. en Panamá), donde Navas buscará mejorar su desempeño y competir frente a figuras de talla mundial. La atleta, que hace apenas tres meses conquistó su tercer oro panamericano en el Centro de Convenciones Amador, ahora afronta la posibilidad de sumar un nuevo logro en un escenario de primer nivel mundial.