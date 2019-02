El panameño Jaime Barría trabaja en su repertorio de lanzamientos

Luego de estrenarse en el montículo con los Angelinos de Los Ángeles, en la pretemporada del béisbol de las Grandes Ligas, el lanzador panameño Jaime Barría afirma que está enfocado en dominar un nuevo lanzamiento.

Barría, quien fue uno de los mejores lanzadores novatos del equipo la pasada temporada, trabajó dos entradas el lunes en la victoria de los Angelinos 4-3 sobre los Cerveceros de Milwaukee.

El primer bateador que enfrentó le pegó jonrón, pero de ahí en adelante retiró a seis de los siete bateadores que enfrentó.

"Me sentí realmente bien. En la primera entrada no estaba fino, pero regresé y me sentí realmente bien, afirmó Barría, de 22 años, de acuerdo con un reporte de Major League Baseball.

“Me sentí bien con todos mis lanzamientos. Estaba fuera de ritmo en la primera entrada, pero en la segunda, volví a la normalidad”, explicó Barría.

Según los reportes, Barría es el favorito para quedarse con el quinto puesto en la rotación de abridores de los Angelinos en la campaña 2019, pero tiene competencia.

Félix Peña, Dillon Peters, Griffin Canning y José Suárez también llegaron a los entrenamientos primaverales con la intención de ganarse ese puesto.

Precisamente, Peña trabajó el lunes y lo hizo de forma sólida durante las tres entradas que tiró; le dieron un hit y abanicó a tres.

Barría, quien la pasada campaña tuvo marca de 10-9 y efectividad de 3.41, busca sumar un cuarto lanzamiento a su repertorio, que es la curva, para ser más dominante.

“Realmente quería trabajar en mi curva. Solo estoy tratando de fortalecer mi confianza, eso es la cosa más importante ahora mismo”, concluyó el panameño, que ponchó a 98 rivales en 2018.

Los reportes estadísticos sobre los lanzamientos de Barría precisan que usó la recta en 50%, el slider en 36% y el cambio de velocidad en 14%.