El panameño Johan Camargo conecta su primer jonrón

El panameño Johan Camargo conectó su primer cuadrangular de la temporada y los Bravos de Atlanta derrotaron 10-1 a los Filis de Filadelfia en el último juego de una serie de tres partidos en el Citizens Ball Bark.

En la tercera entrada de los Bravos conectó el primer lanzamiento para sacar la pelota por el derecho, con dos hombres a bordo para darle una ventaja a los Bravos de 6 a 0.

