El panameño Luis Sáez hace historia en Gulfstream Park

El jinete panameño Luis Sáez entró en la historia en el hipódromo de Gulfstream Park, este jueves, al concretar tres hazañas en esta pista en Florida, Estados Unidos.

Sáez, de 25 años de edad, logró siete montas ganadoras ayer en el prestigioso circuito, esto le permitió sumar 132 victorias en el denominado Championship Meet, empatando el récord que había logrado Javier Castellanos en la temporada 2013-2014.

Four Freedoms gives his 132th win to Luis Saez this #ChampionshipMeet at #GulfstreamPark, he tied @jjcjockey winning record for a #ChampionshipMeet! pic.twitter.com/OLtaEB0JPs