El panameño Rubén Tejada batea el 'ciclo ofensivo' en la categoría Triple A

El panameño Rubén Tejada sigue haciendo méritos para volver a las mayores y anoche completó un registro especial al completar el ciclo ofensivo en la categoría Triple A, aunque no pudo evitar la derrota de su equipo Syracuse Mets.

Tejada, de 29 años de edad, se fue 5-4, pero su equipo de los Mets cayó por marcador de 9-7 ante Charlotte Knights, filial de los Medias Blancas de Chicago.

Fue una proeza curiosa para el veragüense porque la logró en un orden poco usual. En la primera entrada pegó un cuadrangular de dos carreras, en la tercera conectó un triple, en la quinta ligó doble y en la sexta disparó el sencillo.

#LetsGO Rubén Tejada has hit for the cycle tonight against the Charlotte Knights at BB&T Ballpark. Tejada is the second Syracuse player to hit for the cycle this season. Travis Taijeron accomplished the feat on May 31st at Pawtucket! pic.twitter.com/NsJ1UXUQLt