El panameño Rubén Tejada regresa con los Mets

El jugador de cuadro panameño Rubén Tejada firmó un contrato de ligas menores con los Mets de Nueva York, organización con la que debutó en las Grandes Ligas en 2010.

Después de un 2018 en donde no jugó las mayores, el campo corto veragüense, de 29 años de edad, tendrá la oportunidad de volver al máximo nivel del béisbol y por ahora estará y entrenará en el denominado entrenando Spring Training extendido.

Primetime Sports Group, la empresa que representa al panameño fue una de las primeras en hacer el anuncio de la firma.

Congratulations to Primetime Client Ruben Tejada on heading back to where it all started for him!!! #rubentejada#NYMets#HeadingBackHome#Primetimepic.twitter.com/0E7JI1pkrv