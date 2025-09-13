Panameño Cabrera termina 33 en su prueba del Mundial de Atletismo Tokio 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá inició su participación en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025 con Yassir Cabrera en la prueba de Marcha Atlética de 35 km. Cabrera completó este sábado el recorrido en 2:51:37, ocupando el puesto 33 de 50 atletas en competencia.

El marchista panameño ya apunta a su próxima cita deportiva: los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

La medalla de oro en esta exigente prueba fue para el canadiense Evan Dunfee, quien registró un tiempo de 2:28:22. La plata correspondió al brasileño Caio Bonfim con 2:28:55, mientras que el bronce se lo llevó el japonés Masatora Kawano con 2:29:16, ovacionado por el público local.

El relevo de Panamá en Tokio continuará este domingo con Gianna Woodruff, finalista olímpica en Tokio 2020, quien participará en las preliminares de los 400 metros valla femenino, buscando avanzar a la siguiente ronda y mantener el protagonismo panameño en la pista.