Panameño César Blackman debuta con el Slovan Bratislava en la Liga de Campeones

El futbolista panameño César Blackman se convirtió la tarde de este miércoles 18 de septiembre en el primer panameño en jugar en la Liga de Campeones de la UEFA, al participar en la derrota del Slovan Bratislava de Eslovaquia por 5-1 ante el Celtic escocés, en el Celtic Park.

Five for the Bhoys 🍀#UCL pic.twitter.com/3DLVZx0q4G