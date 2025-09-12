Panameño Córdoba con jonrón y triple en México: Diablos Rojos dominan 12-1 a Charros de Jalisco en Juego 2 de la Serie del Rey

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El panameño Allen Córdoba se lució con el madero y fue la figura estelar en el Juego 2 de la Serie del Rey, donde los Diablos Rojos del México derrotaron 12-1 a los Charros de Jalisco, colocándose a solo dos victorias de conseguir su título número 18 en la historia del equipo.

El bocatoreño conectó de 5-4 con un cuadrangular solitario en la quinta entrada y un triple con la casa llena en la octava, además de anotar dos carreras y remolcar cuatro más.

Con esta actuación, el panameño suma 11 carreras impulsadas y ocho extrabases en la postemporada mexicana.

El abridor de los Diablos, Justin Courtney, mostró control desde el primer lanzamiento. En las tres primeras entradas retiró a los bateadores en orden, incluyendo un ponche en la primera entrada y dos doble plays en la segunda y tercera entradas.

Por los Charros, Zac Grotz lanzó con cierta efectividad, colgando dos argollas, pero no pudo contener a Córdoba y a Robinson Canó, quienes ligaron imparables en la tercera entrada, enviando al panameño a home con la primera carrera del juego.

Los Charros lograron empatar la pizarra en la cuarta entrada gracias a un sencillo productor de Donny Sands, tras una combinación de batazo de Mateo Gil y base por bolas a Willie Calhoun.

Sin embargo, la respuesta escarlata llegó de inmediato. En el cierre del quinto capítulo, Allen Córdoba descifró los envíos de Grotz y conectó un cuadrangular solitario por el jardín izquierdo, adelantando nuevamente a los locales 2-1.

La séptima entrada resultó decisiva: los Diablos armaron un rally de cuatro carreras con producciones de Rio Ruiz, Carlos Pérez y Juan Carlos Gamboa, ampliando la ventaja a 6-1.

Ya en la octava, la ofensiva roja no se detuvo: seis carreras más cayeron con sencillos de Pérez y Gamboa, y un triple de Allen Córdoba con las bases llenas selló el 12-1 definitivo.

La Serie del Rey continuará el sábado 13 de septiembre en el Estadio Panamericano, en Zapopan. Para el Juego 3, los abridores anunciados son Brooks Hall por los Diablos Rojos y Luis Iván Rodríguez por los Charros de Jalisco.