Panameño Diddier Rodríguez conquista el oro en los 3,000 metros con obstáculos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El oro de Rodríguez devuelve a Panamá a una jornada histórica, 20 años después de los dos oros conquistados por Bayano Kamani e Irving Saladino en Cartagena 2006.

El atleta panameño Diddier Rodríguez le puso este viernes una nueva dosis de emoción a la participación de Panamá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al conquistar la medalla de oro en los 3 mil metros con obstáculos masculinos, en el penúltimo día de competencias.

Rodríguez cruzó la meta con un tiempo de 8:38.81 minutos para quedarse con el primer lugar de la prueba, en una cerrada competencia en la que apenas hubo 78 centésimas de diferencia entre el campeón y el segundo puesto.

El mexicano César Gómez terminó en la segunda posición con 8:39.59, mientras que el puertorriqueño Víctor Ortiz completó el podio con 8:39.72.

En los primeros parciales se mantuvo entre los principales protagonistas hasta tomar el control en la parte decisiva. A los 2,581 metros, Rodríguez ya aparecía en la segunda posición con 7:34.17 y en el último tramo logró superar a sus rivales para quedarse con el oro.

La victoria de Rodríguez representa la tercera medalla de Panamá en el atletismo de estos Juegos. Antes de este viernes, el país había celebrado el oro de Gianna Woodruff en los 400 metros con vallas y el bronce de Nathalee Aranda en el salto de longitud.

Con el triunfo de Rodríguez, Panamá vuelve a tener dos campeones en una misma edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el atletismo. La última vez que el país consiguió dos medallas de oro en esta disciplina fue precisamente en Cartagena 2006, cuando Bayano Kamani se impuso en los 400 metros con vallas e Irving Saladino ganó el salto de longitud.

El oro también permite a la delegación panameña consolidarse en el octavo lugar del medallero general. Panamá suma siete medallas de oro, siete de plata y siete de bronce.