Panameño Edmundo Sosa celebra su segundo título divisional con los Phillies

El panameño Edmundo Sosa volvió a festejar grande en las Mayores. Este lunes, junto con los Philadelphia Phillies, celebró la conquista de su segundo título consecutivo en la División Este de la Liga Nacional, tras una emocionante victoria 6-5 sobre los Dodgers de Los Ángeles, en el Dodger Stadium.

Aunque no alineó en el partido decisivo, Sosa ha sido un hombre de confianza para el mánager Rob Thomson a lo largo de la campaña gracias a su capacidad de cubrir múltiples posiciones. Desde su llegada a mediados de 2022, el istmeño se ha consolidado como utility de lujo: en 2025 ha disputado 33 juegos en segunda base, otros 33 en la antesala, 15 en el campocorto y hasta tres en los jardines. Este septiembre ha asumido mayor responsabilidad en el campo corto con siete aperturas, producto de la lesión del estelar Trea Turner.

Los números respaldan su aporte. En 85 partidos, Sosa batea para .270 con porcentaje de embasado de .303, adicional acumula 20 extrabases, 26 anotadas y 33 carreras impulsadas.

Sosa, que disputará por quinto año consecutivo la postemporada, igualó recientemente a Johan Camargo como el 17º panameño con más imparables (316) y el objetivo del 2026 será superar los 343 de Rubén Rivera.

El duelo del lunes en Los Ángeles fue digno de un cierre divisional. Los Phillies tomaron la delantera con jonrón solitario de Kyle Schwarber en el primer episodio, pero los Dodgers respondieron con dos carreras en la baja de esa entrada. El toma y dame se mantuvo hasta que Bryce Harper, en la sexta entrada, conectó un cuadrangular de dos carreras que devolvió la ventaja a Filadelfia. Weston Wilson también aportó con un batazo de cuatro esquinas que resultó determinante para asegurar el triunfo.

Los Dodgers presionaron en el cierre del juego, pero el bullpen de los Phillies resistió y selló la victoria que marcó el punto de celebración. Con este resultado, la franquicia firmó el banderín divisional más temprano de su historia: lo consiguió en el juego 151 de la temporada, dos días antes que la edición de 2011, que lo había logrado en el encuentro 153. Además, sumaron su tercera temporada consecutiva con al menos 90 triunfos, un logro alcanzado solo en dos ocasiones previas en sus 141 años de historia.

El momento del festejo llega tras una semana perfecta para los Phillies, que antes de viajar a California barrieron en cuatro partidos a los New York Mets, su perseguidor más cercano en el Este. La actual brecha en la tabla marca 12.5 juegos de ventaja sobre el equipo de Juan Soto, Francisco Lindor y Pete Alonso.

La solidez de los Phillies ha quedado en evidencia incluso frente a las adversidades. El equipo ha tenido que lidiar con la ausencia de su as Zack Wheeler, quien fue enviado a la lista de lesionados por un coágulo en el hombro derecho, además de las bajas de Turner y Alec Bohm, ambos titulares en el infield.