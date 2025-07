Panameño Eduardo Tait pasa a los Mellizos de Minnesota

El prospecto panameño Eduardo Tait escribió un nuevo capítulo de su carrera deportiva, al ser traspasado este miércoles 30 de julio a los Filis de Filadelfia a la organización de los Mellizos de Minnesota.

Tait, de 18 años, formó parte del cambio entre los Filis y los Mellizos por el cerrador dominicano Jhoan Durán. En estas negociaciones el tirador Mick Abel también pasó a Minnesota.

El receptor istmeño estaba calificado como el tercer mejor prospecto de la finca de los Filis y acababa de ser ascendido a la sucursal clase A avanzada.

The Phillies are acquiring Jhoan Duran from the Twins for Eduardo Tait and Mick Abel, per multiple reports pic.twitter.com/G2oPpNGGR6

También fue convocado para el Juego de las Estrellas Futuras 2025, en el que también participó su compatriota Enrique Bradfield Jr.

Esta temporada, Tait acumula un promedio de .255, con 11 cuadrangulares y 57 carreras empujadas, en 82 partidos.

Por su parte, Durán, de 27 años, llega a fortalecer el bullpen de los Filis, que tiene como objetivo ser contrincantes por la Serie Mundial.

The #MNTwins have acquired two Top 100 prospects -- C Eduardo Tait (PHI No. 4/MLB No. 56) and RHP Mick Abel (PHI No. 6/MLB No. 92) -- from the Phillies in exchange for Jhoan Duran, per @Feinsand.



Tait: https://t.co/S8eyA82xFJ

Abel: https://t.co/gsIzac6Dyf pic.twitter.com/j2m4z17wKN