Panameño en Israel vive tensión por la guerra

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El futbolista panameño Ansony Frías relata desde Israel cómo la guerra ha paralizado el fútbol, alterado su rutina diaria y generado incertidumbre entre los jugadores extranjeros.

La crisis en Medio Oriente, desatada este pasado fin de semana por los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán, seguidos de la represalia iraní, ha traído cambios para los residentes y las actividades del día a día de esos países. El deporte profesional no se ha quedado atrás.

Mucho ha aparecido en redes sociales estos últimos días sobre los tenistas varados en Dubái luego de que el torneo ATP finalizara el sábado pasado, el mismo día que inició la guerra. Pero el fútbol y, a su vez, futbolistas panameños que juegan en la región, también se han visto afectados.

Este es el caso particular de Ansony Frías, delantero panameño de 25 años, quien milita en el Maccabi Herzliya de la segunda división del fútbol de Israel. Frías conversó con La Prensa sobre la situación que se está viviendo actualmente en Israel y qué opciones tiene como jugador extranjero en la liga.

Ansony Frías milita en el Maccabi Herzliya de la segunda división de Israel. Tomada de Instagram: @ansony25.

“Por el momento se suspendieron todos los entrenos y partidos”, compartió Frías. “El club está atento y pendiente por si necesitamos algo. En caso de guerra podemos salir hasta que acabe. Los extranjeros estamos esperando a que se abra el espacio aéreo para poder salir”, siguió.

Frías también habló sobre lo que está sintiendo y viviendo su familia desde Panamá en estos momentos.

“Mi familia está preocupada y esperan que pueda salir y estar todo bien”, compartió.

Ansony también habló sobre cómo esto ha afectado su día a día, las medidas a seguir dependiendo de la situación y cómo se ha sentido con el pasar de los días a medida que avanza el conflicto.

“Yo vivo en Tel Aviv, que está como a 15 minutos de Herzliya”, señaló Frías. “Todas las personas ya saben el protocolo a seguir cada vez que suena la alarma, que es ir al área segura. El protocolo a seguir es que hay cuando hay ataques, pues siempre estar cerca de los bunkers. He tenido mucho miedo y preocupación, pero gracias a Dios Israel tiene una gran defensa”, sostuvo.

Cuando se le preguntó sobre un mensaje que quisiera darle al pueblo panameño, que sigue la situación de cerca en Israel, Frías fue claro y directo.

“Realmente no estamos acostumbrados a aguantar estas situaciones, pero me he dado cuenta que el país está muy bien preparado para tiempos como estos y dentro de todos los tiempos difíciles mantienen la esperanza de encontrar la paz”, siguió.

Cuando se le consultó sobre sus posibilidades y deseos de dejar el equipo a causa de fuerza mayor, Frías compartió lo que sabe y entiende. También se le preguntó sobre la existencia de una cláusula de guerra.

“En caso de una guerra ya mayor uno puede solicitar la salida del club sin problemas, solo si la FIFA sube una carta o algo así”, señaló. “También si el club entiende o te deja ir. De cláusula no estoy informado, la verdad”, cerró.

Frías también compartió que no desea abandonar el equipo. Su situación ideal sería “que todo se calme y seguiría en el equipo”.