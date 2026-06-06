Panameño Estevis López da el salto al Bayern World Squad Class of ’26

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El panameño sigue consolidando su proyección internacional tras su paso por River Plate, Veraguas United y la selección Sub-17 de Panamá.

El joven futbolista panameño Estevis López continúa dando pasos firmes en su crecimiento profesional al ser seleccionado para formar parte del Bayern World Squad Class 26.

El volante istmeño llega a esta oportunidad tras su reciente participación con River Plate en la Copa Imposible Nequi, disputada en Colombia, donde sumó minutos y experiencia en un entorno competitivo.

A nivel local, López también ha mostrado un rendimiento destacado con el Veraguas United durante el Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol.

El mediocampista forma parte de la selección Sub-17 de Panamá, con la que ya cuenta con experiencia mundialista tras su participación en la cita de Catar 2025, además de haber contribuido a la clasificación para el Mundial de este año.

Con este nuevo desafío, Estevis López se suma a una plataforma de desarrollo que ha servido como vitrina para jóvenes talentos, en busca de abrirse camino en el fútbol internacional.