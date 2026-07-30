Panameño Iván Herrera se viste de héroe en dramático triunfo en la MLB

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Iván Herrera apareció en el momento grande para los Cardenales de San Luis

Justo el mismo día en que trascendió el interés de los Yankees de Nueva York por adquirir sus servicios antes de la fecha límite de cambios, el panameño Iván Herrera respondió de la mejor manera posible: con un batazo para dejar tendidos en el terreno a los Cachorros de Chicago y darle una valiosa victoria a los Cardenales de San Luis por 3-2.

Herrera se convirtió en el héroe de la noche en el Busch Stadium al conectar un doble productor de dos carreras en la parte baja de la décima entrada, de un partido que estuvo sin carreras tras nueve entradas.

¡Walk-off doble en St. Louis con sabor panameño, cortesía de Iván Herrera! 🇵🇦 pic.twitter.com/bRRZvAOsAD — MLB Español (@mlbespanol) July 30, 2026

El encuentro fue un auténtico duelo de lanzadores durante las primeras nueve entradas, con ambas ofensivas incapaces de fabricar carreras. La tensión aumentó en el décimo episodio cuando los Cachorros rompieron el empate gracias a un cuadrangular de dos carreras de Pete Crow-Armstrong, su número 24 de la temporada, para colocar el marcador 2-0.

Sin embargo, San Luis no bajó los brazos.

Lars Nootbaar abrió con un sencillo, JJ Wetherholt negoció boleto y Jordan Walker impulsó la primera carrera. Con corredores en segunda y tercera y un out, Herrera atacó el primer lanzamiento del relevista Trent Thornton y disparó una sólida línea hacia el jardín izquierdo.

La pelota salió de su bate a 104.8 millas por hora, recorrió 353 pies con un ángulo de salida de 17 grados, suficiente para que Wetherholt y Walker anotaran las carreras que desataron la celebración de los aficionados de San Luis.

El panameño terminó el encuentro de 5-3 con dos dobles y consiguió su walk off en las Grandes Ligas.

Palabras del héroe

Tras el compromiso, Herrera destacó la importancia de una victoria conseguida después de varios resultados adversos.

“Se siente muy bien haber respondido en ese momento. No hemos estado jugando nuestro mejor béisbol, así que ganar de esta manera es especial. Espero que este triunfo nos ponga nuevamente en el camino correcto”, expresó el receptor panameño luego que su equipo solo ha ganado 3 de los últimos 10 partidos.

Herrera también dejó claro cuál es su mentalidad dentro de la organización de San Luis.

“En mi cabeza no estoy aquí solo para desarrollarme, estoy aquí para ganar. Esa es mi mentalidad. Quiero seguir creciendo y aprendiendo, pero mientras ganamos. Eso es lo que quiero”, afirmó.

Oliver Marmol también elogió el desempeño de Herrera.

“Cuando él está bien, nosotros estamos bien. Ha estado luchando para recuperar su mejor nivel y hoy vimos muy buenos swings. Necesitábamos ese batazo”, señaló el mánager de San Luis.

La victoria permitió a los Cardenales evitar la barrida tras perder los dos primeros encuentros de la serie de cuatro partidos frente a Chicago. En el otro lado, el también panameño Miguel Amaya se fue de 3-0 con los Cachorros.

Con este resultado, San Luis mejoró su marca a 54 victorias y 54 derrotas, ubicándose a 13 juegos del líder de la División Central de la Liga Nacional, Milwaukee, y a dos juegos y medio del tercer puesto del comodín, compartido por Arizona y Filadelfia.

El cuarto y último partido de la serie se disputará este jueves a partir de la 1:15 p.m..