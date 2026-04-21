Panamá, 21 de abril del 2026

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    Fútbol

    Panameño José Córdoba lidera la defensa en triunfo del Norwich

    Los Canarios vencieron 2-1 al Derby County, en la jornada 44 de la EFL Championship.

    Humberto Cornejo
    Panameño José Córdoba lidera la defensa en triunfo del Norwich
    José Córdoba está en su segunda campaña con el Norwich. Foto: Tomada de @NorwichCityFC

    El Norwich City, del panameño José Córdoba, consiguió una valiosa victoria por 2-1 sobre el Derby County, en el estadio Carrow Road, en un duelo correspondiente a la jornada 44 de la EFL Championship.

    Córdoba, de 24 años, fue titular y disputó los 90 minutos, cumpliendo una actuación destacada en la zaga del conjunto local. El central registró 12 despejes, 12 recuperaciones de balón y ganó 8 de 9 duelos terrestres, además de completar 32 de 43 pases, para una efectividad del 74%.

    El triunfo le permite al Norwich recortar distancias precisamente ante un rival directo en la tabla. El equipo dirigido por Philippe Clement se ubica en la novena posición con 64 puntos, mientras que el Derby County se mantiene octavo con 66 unidades, en plena lucha por los puestos de clasificación.

    A falta de dos jornadas para el cierre de la temporada, el Norwich se mantiene en la pelea, apoyado en resultados clave y en el aporte de jugadores como Córdoba, quien sigue consolidándose como pieza importante en el esquema defensivo del equipo.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


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