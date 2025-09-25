Panameño Kadir Barría debutó en el Brasileirao con el Botafogo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El fútbol panameño sumó este miércoles un nuevo capítulo histórico con el debut de Kadir Barría en la Serie A de Brasil.

El delantero, nacido el 18 de julio de 2007, ingresó al minuto 90+3 en el empate 1-1 entre Botafogo y Grêmio en Porto Alegre, y estuvo a punto de firmar un estreno inolvidable.

Kadir apareció el martes en la convocatoria del técnico italiano Davide Ancelotti luego de una suma de bajas en el ataque del Glorioso, como el español Chris Ramos y el argentino Joaquín Correa. Su llamado llegó luego de 4 goles en sus primeros 7 partidos con el filial sub-20 de Botafogo.

Luciendo el número 37, Barría sustituyó a Artur en el tramo final del encuentro. Apenas segundos después de entrar, se desmarcó para recibir un trazo largo desde la defensa que lo dejó mano a mano frente al portero Tiago Volpi.

Con determinación definió de derecha, pero su disparo se estrelló en el palo izquierdo, negándole un gol soñado en su primera intervención. El segundo asistente levantó la bandera indicando fuera de juego, que tras la toma abierta se percibe que si lo fuera era por lo mínimo.

Minutos más tarde cometió una falta, la única incidencia adicional antes del pitazo final.

Con su participación, Barría se convirtió en el segundo panameño en la historia en jugar en la máxima categoría del fútbol brasileño, tras Felipe Baloy, quien militó en Gremio (2003-2004) y Atlético Paranaense (2005). Otros como Eric Davis y Juan de Dios Pérez también tuvieron pasos por Brasil, pero en la Serie B.

El partido tuvo emociones hasta el cierre. Botafogo se adelantó al 52 con un gol de Cuiabano, tras asistencia de Marlon Freitas.

Sin embargo, Grêmio empató en el 89 con un penal convertido por el propio portero Volpi.

El primer balón del panameño Kadir Barría con el Botafogo



😱😱😱 pic.twitter.com/uyaehSKI5T — Billy Pineda (@BillyPinedaPA) September 25, 2025

En las estadísticas, el equipo carioca controló el 54% de la posesión y remató 12 veces, de las cuales cuatro fueron a portería, mientras que el conjunto gaúcho disparó 17 veces, con cuatro intentos claros al arco.

El próximo compromiso del Botafogo será este domingo 28 de septiembre ante el Fluminense en el Maracaná, por la jornada 17 del Brasileirao.