Panameño Luis Sáez busca la gloria en el Kentucky Derby con Commandment

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El jinete darienita afronta su sexta participación consecutiva en la icónica carrera que es parte de la triple corona de la hípica estadounidense.

El jinete panameño Luis Sáez tendrá una nueva oportunidad de hacer historia este sábado cuando compita en la edición 152 del Kentucky Derby, montando a Commandment en el hipódromo de Churchill Downs, en Louisville.

El darienita, de 32 años, disputará por sexta vez consecutiva la carrera más importante del calendario hípico estadounidense, todavía en la búsqueda de su primera victoria.

Su historial reciente en el Derby refleja consistencia, aunque sin alcanzar la cima. En 2025 montó a Neoequos, en 2024 estuvo sobre Dornoch, en 2023 corrió con Tapit Trice, en 2022 participó con Charge It y en 2021 logró su mejor resultado al finalizar tercero con Essential Quality, ejemplar entrenado por Brad Cox, quien nuevamente deposita su confianza en el darienita.

Sin embargo, la historia de Sáez en el Derby está inevitablemente ligada a lo ocurrido en 2019 con Maximum Security.

Aquella edición marcó un antes y un después en la carrera, ya que fue la primera vez que el caballo que cruzó primero la meta fue descalificado por interferencia. Sáez había celebrado la victoria, pero los comisarios determinaron la sanción, dejando al panameño sin su primer triunfo en la prueba.

Desde entonces, el jinete ha mantenido el objetivo intacto. “Significa ganar todo. Esta es la carrera que todos quieren ganar. Ese es el sueño de todos. Y para mí en especial”, expresó este viernes en declaraciones previas a la competencia.

En esta ocasión, Sáez tendrá como aliado a Commandment, un potro que llega como uno de los principales contendientes.

Propiedad de Wathnan Racing y entrenado por Brad Cox, el ejemplar suma cuatro victorias en cinco presentaciones y ha encadenado triunfos en pruebas clave como el Florida Derby y el Fountain of Youth Stakes, resultados que lo posicionan entre los favoritos.

Aunque el panameño no lo había montado en carrera previamente, ya tuvo la oportunidad de conocerlo en días recientes.

“Es un caballo muy bueno, muy inteligente, y parece que la distancia es su cosa. Creo que para el Derby es una buena carrera para él”, comentó.

COMMANDMENT aced his two turn test in yesterday’s G2 Fountain of Youth on the Road to the @KentuckyDerby! 🌹✔️@bradcoxracing @iradortiz pic.twitter.com/mqNCRisUUI — TwinSpires Racing 🏇 (@TwinSpires) March 1, 2026

Sáez también destacó la capacidad competitiva del ejemplar en situaciones exigentes. “Cuando te acercas a otro caballo, se acerca a él y quiere luchar. Así que tengo una buena sensación”, señaló, mostrando confianza en su desempeño.

El jinete incluso comparó esta oportunidad con la vivida junto a Essential Quality en 2021.

“Deberíamos haber ganado ese año. Lo más importante en estas carreras es tener un viaje limpio”, recordó, subrayando la importancia de evitar contratiempos durante el recorrido.

La edición 2026 del Kentucky Derby se disputará este sábado 2 de mayo a las 5:57 p.m. (hora de Panamá), con un máximo de 20 caballos en competencia.

Commandment figura entre los favoritos con cuota de 6-1, solo por detrás de Renegade (4-1), en una carrera que vuelve a colocar a Luis Sáez frente a la posibilidad de alcanzar la gloria que le ha sido esquiva en seis participaciones consecutivas.