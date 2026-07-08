Panameño Miguel Amaya se enciende en julio con los Cachorros

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El receptor santeño anotó tres carreras en la victoria sobre Baltimore, mientras los Cachorros consolidan su deseo de jugar en octubre.

El receptor panameño Miguel Amaya atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada y su bate comienza a responder en el momento indicado para los Cachorros de Chicago.

Amaya conectó dos imparables en cuatro turnos, recibió una base por bolas, pegó un doble y anotó tres carreras en la victoria 5-2 sobre los Orioles de Baltimore, resultado que permitió a los Cachorros mantener su buen momento y afianzarse en la parte alta de la Liga Nacional.

El triunfo también tuvo como figuras al abridor Matthew Boyd, quien trabajó seis entradas sin permitir carreras, y a Alex Bregman, que impulsó dos anotaciones para respaldar el trabajo del cuerpo de lanzadores.

La actuación del panameño confirma el gran inicio de julio que está viviendo.

this rbi is brought to you by alex bregman. pic.twitter.com/uPWG1jFf3K — Chicago Cubs (@Cubs) July 8, 2026

En los tres partidos que ha disputado este mes —la victoria del 1 de julio frente a los Padres de San Diego, la derrota del 4 de julio ante los Cardenales de San Luis y el triunfo del martes contra Baltimore— Amaya batea para .400, producto de cuatro imparables en 10 turnos oficiales. Además suma dos pasaportes a la inicial.

Durante ese lapso también acumula seis carreras anotadas, tres impulsadas y un doble, cifras que evidencian el impacto que ha tenido en la ofensiva de los Cachorros durante la primera semana del mes.

make that another rbi for alex. 🫡 pic.twitter.com/64tMYnPtfi — Chicago Cubs (@Cubs) July 8, 2026

Semanas atrás, el mánager Craig Counsell destacó a La Prensa que el aspecto más importante de la temporada de Amaya ha sido mantenerse saludable, una condición que le ha permitido asumir un rol constante con el equipo después de lidiar con lesiones en campañas anteriores.

El estratega también subrayó la confianza que existe dentro de la organización en las cualidades defensivas del panameño, especialmente por su manejo del cuerpo de lanzadores y por la capacidad de su brazo para controlar el juego de los corredores en las bases.

Ahora, a esa solidez defensiva se suma una ofensiva que comienza a despertar.

Chicago atraviesa uno de sus mejores momentos de la campaña y el aporte de Amaya coincide con una racha positiva del equipo, que ha ganado 11 de sus últimos 14 encuentros para mantenerse entre los principales contendientes de la Liga Nacional.