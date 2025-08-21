Panameño participó en edición inaugural de prestigiosa clínica de golf

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Campeonato Latinoamericano Amateur de Golf (LAAC) estrenó a principios de este mes la versión inaugural de su nueva clínica de golf, llamada LAAC Academy. El evento se desarrolló en el campo de golf de Casa de Campo, un reconocido resort en La Romana, República Dominicana.

El evento, que se celebró del 3 al 9 de agosto, contó con la participación de 12 jóvenes golfistas de distintos países de América Latina, incluyendo Panamá. El representante panameño fue Pablo del Grosso.

La clínica consistió en sesiones de alto rendimiento enfocadas en mejorar el desempeño deportivo, además de psicología deportiva, entrenamiento físico y análisis técnico del swing, considerado uno de los aspectos más importantes en el golf.

También participaron golfistas amateurs destacados de la región, entre ellos el panameño Miguel Ordóñez, actual director de Pandeportes.