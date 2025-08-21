Panamá, 21 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    GOLF

    Panameño participó en edición inaugural de prestigiosa clínica de golf

    Jaime Heilbron
    Panameño participó en edición inaugural de prestigiosa clínica de golf
    Pablo del Grosso practica su swing. Cortesía.

    El Campeonato Latinoamericano Amateur de Golf (LAAC) estrenó a principios de este mes la versión inaugural de su nueva clínica de golf, llamada LAAC Academy. El evento se desarrolló en el campo de golf de Casa de Campo, un reconocido resort en La Romana, República Dominicana.

    El evento, que se celebró del 3 al 9 de agosto, contó con la participación de 12 jóvenes golfistas de distintos países de América Latina, incluyendo Panamá. El representante panameño fue Pablo del Grosso.

    Panameño participó en edición inaugural de prestigiosa clínica de golf
    Pablo del Grosso practica su swing. Cortesía.

    La clínica consistió en sesiones de alto rendimiento enfocadas en mejorar el desempeño deportivo, además de psicología deportiva, entrenamiento físico y análisis técnico del swing, considerado uno de los aspectos más importantes en el golf.

    También participaron golfistas amateurs destacados de la región, entre ellos el panameño Miguel Ordóñez, actual director de Pandeportes.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bono de $50 para jubilados y pensionados: CSS gestiona para que el pago llegue a tiempo. Leer más
    • Aduanas retiene cajas con dinero extranjero oculto en encomienda de bus Panamá–David. Leer más
    • Agroferias del IMA: calendario y puntos de venta para este miércoles 20 de agosto. Leer más
    • Jubilados no han recibido bono de $50 de agosto; CSS espera aprobación del MEF. Leer más
    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • Aeropuerto de Albrook tendrá que ser mudado para dar paso a la gran estación del tren Panamá-David. Leer más
    • Estados Unidos vuelve a entrenar en la antigua base de ‘Sherman’ en Panamá y Hosley visitó buque en ‘Rodman’. Leer más