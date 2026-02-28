Panameño Roberto González mantiene el liderato de la montaña en el Giro di Sardegna

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ciclista panameño Roberto González, del equipo Solution Tech NIPPO Rali, defendió el liderato de la clasificación de montaña tras disputarse la cuarta etapa del Giro di Sardegna (2.1 UCI), considerada la más exigente del recorrido.

La jornada se desarrolló sobre 153.6 kilómetros entre Arbatax y Nuoro, con cuatro puertos puntuables que marcaron el ritmo de competencia. El italiano Filippo Zana (Soudal Quick-Step) se llevó la victoria con tiempo de 3:52:17. Completaron el podio de la etapa el italiano Alessandro Verre y el belga Louis Vervaeke, ambos a 36 segundos.

El ciclista oriundo de la provincia de Los Santos logró sostener su posición en la clasificación de los escaladores en una etapa marcada por ataques constantes en los ascensos. Con su desempeño, sumó un total de 18 puntos, manteniendo ventaja sobre Vervaeke, quien acumula 14 unidades.

La diferencia de cuatro puntos permite al pedalista santeño llegar como líder a la última jornada de la competencia, programada sobre un recorrido de 177.3 kilómetros entre Nuoro y Olbia. El trayecto incluye un único puerto de tercera categoría, que podría definir la clasificación final de la montaña.

El Giro di Sardegna cerrará su edición con González en la primera posición de esta clasificación, seguido por Vervaeke, en una disputa que se mantiene abierta de cara al desenlace.