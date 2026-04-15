Panamá, 15 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Voleibol

    Panameño Uriel Batista, la figura en el primer triunfo del Leixões ante Benfica en 57 años

    El Leixões, tercero de la temporada regular, igualó la serie semifinal ante el Benfica. El colonense Uriel Batista aportó 15 puntos.

    Guillermo Pineda G.
    Panameño Uriel Batista, la figura en el primer triunfo del Leixões ante Benfica en 57 años
    Uriel Batista está jugando su primer temporada en el voleibol portugués. Cortesía

    El colonense Uriel Batista firmó una actuación determinante el pasado sábado en la victoria del Leixões SC por 3-0 sobre el SL Benfica, resultado que igualó 1-1 la serie de semifinales de la Liga Una Seguros.

    El equipo de Matosinhos se impuso con parciales de 25-22, 28-26 y 25-23, en un partido en el que mostró solidez desde el inicio y capacidad de respuesta en los momentos de mayor presión. Batista, de 28 años, encabezó la ofensiva con 15 puntos, consolidándose como la principal figura del encuentro y guiando a su equipo en una noche de alto nivel competitivo.

    El triunfo no solo permitió empatar la eliminatoria, sino que también tuvo un valor histórico para el Leixões, que rompió una sequía de casi seis décadas sin vencer al Benfica como local en esta instancia, un registro que se remontaba a 1969.

    El segundo set fue el más disputado del compromiso, con ambos equipos intercambiando ventajas hasta el cierre. Sin embargo, el conjunto local logró imponerse en los puntos decisivos, marcando un punto de inflexión en el partido. Ya en el tercer parcial, Leixões mantuvo el control y selló la victoria en sets corridos ante su afición.

    Panameño Uriel Batista, la figura en el primer triunfo del Leixões ante Benfica en 57 años
    El Leixoes no vencía al Benfica desde 1969. Cortesía

    Batista, quien disputa su primera temporada en el voleibol portugués tras su paso por Bulgaria, continúa consolidándose en el circuito europeo. El panameño tiene además el mérito de haber sido el único representante de su país en jugar en la División 1 de la NCAA, etapa que cumplió con Concordia University Irvine bajo la dirección del exjugador olímpico Riley Salmon, campeón en Beijing 2008.

    El Leixões llegó a estas semifinales tras eliminar al Mamede en dos partidos durante los cuartos de final, y luego de finalizar tercero en la temporada regular con balance de 15 victorias y 7 derrotas, solo por detrás del Sporting CP y el propio Benfica.

    Con la serie ahora igualada, el tercer partido se disputará este miércoles en Lisboa, en un duelo clave dentro de una eliminatoria pactada al mejor de cinco encuentros.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • MEF habilitará quioscos para registro del Cepanim y advierte sobre información falsa. Leer más
    • Motorizados de PedidosYa paralizan labores en Panamá. Leer más
    • $17 millones en juego: 10 empresas van tras la renovación de tres zonas en el centro de Panamá. Leer más
    • Ifarhu exige como requisito declaración jurada socioeconómica para becas 2026. Leer más
    • Canal de Panamá acumula más de 6,200 tránsitos de alto calado en el primer semestre. Leer más
    • 800 comercios y miles de clientes, en medio del conflicto laboral de PedidosYa. Leer más
    • Ifarhu comienza proceso de recepción de documentos para becas universitarias. Leer más