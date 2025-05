Panameños brillaron a la ofensiva en las Grandes Ligas

Los beisbolistas panameños Miguel Amaya, Edmundo Sosa, Iván Herrera y José Caballero tuvieron una destacada jornada, al contribuir a la ofensiva de sus equipos en la jornada del lunes en las Grandes Ligas.

El santeño Miguel Amaya conectó su cuarto cuadrangular de la temporada y remolcó cinco carreras, pero no pudo evitar la derrota de los Cachorros de Chicago 8-7 ante los Marlins de Miami.

Amaya, de 26 años, conectó el cuadrangular de tres carreras en la cuarta entrada, que empujó a Michael Busch y a Nico Hoerner. En el partido se fue de 3-2, con cinco producidas y dos anotadas.

big hits only. pic.twitter.com/cYBKyT1i8V

Luego de esta actuación, el máscara dejó su promedio en .287, con cuatro jonrones y 25 carreras remolcadas.

Otro que desapareció la esférica fue el metropolitano Edmundo Sosa, al sonar su primer vuelacerca de la campaña y producir dos rayitas en el triunfo de los Filis de Filadelfia 9-3 sobre los Rockies de Colorado.

Sosa, de 29 años, se voló la barda en el noveno episodio para traer a la registradora a Nick Castellanos. Terminó el encuentro de 5-4, con dos producidas y dos anotadas.

Edmundo wanted in on the action! pic.twitter.com/1GHFtaBWsf