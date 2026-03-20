Panameños conocieron sus rivales en Libertadores y Sudamericana 2026

La presencia panameña volverá a decir presente en los torneos de clubes más importantes del continente, luego del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, realizado la noche del jueves en la sede de la Conmebol.
En la Copa Libertadores, Panamá contará con tres representantes. El portero Luis Mejía disputará el torneo con Nacional de Uruguay, ubicado en el grupo B junto a Universitario de Perú, Coquimbo Unido de Chile y Deportes Tolima de Colombia.
Por su parte, Jorge Gutiérrez jugará con Deportivo La Guaira de Venezuela, que quedó en el grupo C, donde enfrentará a Fluminense de Brasil, Bolívar de Bolivia e Independiente Rivadavia de Argentina.
Mientras tanto, Alexander González estará con la Universidad Central de Venezuela, equipo que integra el grupo H junto a Independiente del Valle de Ecuador, Libertad de Paraguay y Rosario Central de Argentina.
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En cuanto a la Copa Sudamericana, también habrá representación istmeña con otros tres jugadores panameños.
Kadir Barría formará parte del Botafogo, mientras que Irving Gudiño lo hará con el Caracas, ambos ubicados en el grupo E junto a Racing de Argentina e Independiente Petrolero de Bolivia.
Por su lado, Jiovany Ramos competirá con Academia Puerto Cabello de Venezuela, que quedó en el grupo B junto a Atlético Mineiro de Brasil, Cienciano de Perú y Juventud de Uruguay.
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Cabe recordar que estas dos competiciones son las de mayor historia y prestigio de la Conmebol.