Panameños conocieron sus rivales en Libertadores y Sudamericana 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El sorteo de la fase de grupos confirmó la presencia de seis futbolistas panameños en ambos torneos.

La presencia panameña volverá a decir presente en los torneos de clubes más importantes del continente, luego del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, realizado la noche del jueves en la sede de la Conmebol.

En la Copa Libertadores, Panamá contará con tres representantes. El portero Luis Mejía disputará el torneo con Nacional de Uruguay, ubicado en el grupo B junto a Universitario de Perú, Coquimbo Unido de Chile y Deportes Tolima de Colombia.

Luis Mejía, el arquero panameño de Nacional, regaló su camiseta a un hincha rival tras la goleada, mostrando un gesto de camaradería inolvidable.

Por su parte, Jorge Gutiérrez jugará con Deportivo La Guaira de Venezuela, que quedó en el grupo C, donde enfrentará a Fluminense de Brasil, Bolívar de Bolivia e Independiente Rivadavia de Argentina.

Gutiérrez celebra con euforia su gol ante Anzoátegui en el Estadio Olímpico.

Mientras tanto, Alexander González estará con la Universidad Central de Venezuela, equipo que integra el grupo H junto a Independiente del Valle de Ecuador, Libertad de Paraguay y Rosario Central de Argentina.

En cuanto a la Copa Sudamericana, también habrá representación istmeña con otros tres jugadores panameños.

Kadir Barría formará parte del Botafogo, mientras que Irving Gudiño lo hará con el Caracas, ambos ubicados en el grupo E junto a Racing de Argentina e Independiente Petrolero de Bolivia.

El atacante panameño Kadir Barría se mantiene en la convocatoria del equipo. Foto: Vítor Silva/Botafogo

Por su lado, Jiovany Ramos competirá con Academia Puerto Cabello de Venezuela, que quedó en el grupo B junto a Atlético Mineiro de Brasil, Cienciano de Perú y Juventud de Uruguay.

Cabe recordar que estas dos competiciones son las de mayor historia y prestigio de la Conmebol.