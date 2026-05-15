Panameños han comprado la mitad del Rommel para la despedida de la selección nacional antes del Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La FPF promete una “fiesta” para la despedida mundialista de Panamá ante República Dominicana

La Federación Panameña de Fútbol ya comenzó la cuenta regresiva para uno de los eventos más esperados por la afición canalera antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El próximo 3 de junio, Selección de fútbol de Panamá disputará su partido de despedida frente a Selección de fútbol de República Dominicana en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, y desde la FPF aseguran que será una noche cargada de espectáculo y emociones.

Así lo dejó claro Ana Carolina Redondo, directora de mercadeo de la Federación, durante el lanzamiento del balón Molten, conmemorativo de la segunda clasificación mundialista de Panamá.

“Es un partido muy especial. Esperamos que sea el momento donde la afición panameña logre arropar a los muchachos antes de salir al último amistoso de preparación y para el Mundial”, expresó.

Redondo adelantó que la organización del compromiso será tratada prácticamente como una eliminatoria mundialista, con toda la logística y producción que eso implica.

“Desde la Federación estamos preparando este partido como un partido de eliminatorias. Nuestros patrocinadores van a estar activando en el conocido Fan Fest y van a haber bastantes sorpresas ese día”, comentó.

Redondo explicó que la intención es recrear el ambiente festivo vivido en noviembre pasado durante los compromisos clasificatorios de Panamá, una experiencia que dejó satisfechos tanto a la Federación como a los patrocinadores.

“Queremos que se viva básicamente el mismo ambiente que se vivió en noviembre, que fue una fiesta desde que el fanático pisó el estadio hasta que salió. Estamos preparando un show y un espectáculo para que se viva esa misma fiesta”, aseguró.

Uno de los temas consultados fue la posibilidad de repetir algunas de las escenas más recordadas de la despedida rumbo al Mundial de Rusia 2018, incluyendo la gigantesca bandera desplegada sobre el Rommel Fernández.

Sin embargo, Redondo dejó claro que esta nueva clasificación tendrá identidad propia.

“Tal vez no replicaremos acciones exactas de lo que se hizo para el primer Mundial. Creo que cada clasificación tiene su propio momento y las cosas que debemos hacer para celebrarla son diferentes”, explicó.

La directora de mercadeo también confirmó que el balón conmemorativo presentado este viernes podría estrenarse precisamente durante el partido ante República Dominicana.

“Esperamos poder tenerlo para el partido de despedida. Hay algunos temas logísticos que debemos confirmar, pero esperamos verlo rodando pronto en el Rommel”, indicó.

La respuesta del público, mientras tanto, ya empieza a reflejar la expectativa alrededor del encuentro del 3 de junio. Según Redondo, más de la mitad del estadio ya tiene boletos emitidos y la tendencia apunta a otro lleno total en el Rommel Fernández.

“Hemos tenido bastantes sold out seguidos desde noviembre de 2024. El fanático está respaldando a la selección y esperamos nuevamente un estadio lleno”, afirmó.

Finalmente, Redondo reveló que tanto FIFA como distintos sectores internacionales han mostrado sorpresa por el impacto que está generando Panamá rumbo al Mundial 2026.

“Las solicitudes de acreditaciones de prensa y de boletos han multiplicado las expectativas que tenía FIFA sobre Panamá. Estamos dando de qué hablar de todas las maneras”, concluyó.