Panameños que brillaron en el Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas

Esta noche se disputa una nueva edición del Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas: un reconocimiento a los mejores jugadores de la presente temporada de la Gran Carpa.

Desde el Truist Park de Atlanta, podremos ver a figuras como el estadounidense Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, y el japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, quienes son dos de las máximas figuras del béisbol actual.

Sin duda, esta reunión de talentosos beisbolistas hace recordar a leyendas como Mariano Rivera y Rod Carew, quienes fueron invitados frecuentes a estos partidos, además de Carlos Lee o Carlos “Calicho” Ruiz, quienes fueron de los últimos representantes panameños en este clásico de mitad de temporada. Tampoco podemos olvidar a los panameños que jugaron este encuentro en las Ligas Negras.

Rod Carew participó en 18 ocasiones en el Juego de las Estrellas (1967-1984), durante sus 19 temporadas en las Grandes Ligas. Su única ausencia fue en 1985, año en que puso fin a una destacada carrera en el diamante.

Today In 1985: California #Angels great Rod Carew collects his 3,000th hit vs. the Minnesota Twins at Anaheim Stadium! #MLB #Baseball #History pic.twitter.com/0ZGVQl6rWn

Mariano Rivera tuvo 13 participaciones (1997, 1999-2002, 2004-2006, 2008-2011 y 2013) en 19 campañas en las Mayores. En su despedida, en la temporada 2013, se llevó el galardón al Jugador Más Valioso del Juego de las Estrellas, que se celebró en el Citi Field.

El siguiente en la lista es Frankie Austin, quien participó en cuatro ediciones del Juego de Estrellas de las Ligas Negras, entre 1945 y 1948. En ese circuito, Austin jugó para los Stars de Filadelfia.

Él forma parte del grupo de 10 panameños que fueron oficialmente reconocidos como Grandes Ligas, luego de que el comisionado Rob Manfred otorgara esa distinción a jugadores de las Ligas Negras.

Con tres apariciones en este clásico están igualados Ben Oglivie, Carlos Lee y Webbo Clark.

Oglivie fue convocado en 1980, 1982 y 1983, en una carrera de 16 temporadas. Lee lo hizo en 2005, 2006 y 2007, durante sus 12 años en las Mayores.

Clark tuvo una trayectoria interesante, ya que jugó tanto en las Ligas Negras como en la MLB. Participó en los Juegos de Estrellas de 1946 a 1948 con los Buckeyes de Cleveland, en la Negro American League, y debutó en las Grandes Ligas en 1955 con los Senadores de Washington.

5/7/1999: Carlos Lee hit a home run in his first #MLB at-bat, becoming the first player in #WhiteSox history to do that. The rest of his career wasn’t too shabby, either. (via MLB) pic.twitter.com/u0lD9a9eKX