Panameños siguen firmes en torneos de clubes en Europa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los futbolistas istmeños destacan en Europa con Slovan y Beşiktaş avanzando en torneos UEFA, mientras otros continúan en la Conference League.

Los futbolistas panameños continúan teniendo protagonismo en las competiciones de clubes de la UEFA, con presencia en las rondas clasificatorias de la Liga de Campeones, la Europa League y la Conference League.

El Slovan Bratislava, con los panameños Cristian Martínez y César Blackman, sigue firme en su camino en la Liga de Campeones. El conjunto eslovaco aseguró su clasificación a la tercera ronda previa tras igualar 1-1 ante el FC Saburtalo Tbilisi, resultado que le permitió avanzar con un global de 3-1. La ventaja había sido construida en el partido de ida (2-0), con goles de Andraž Šporar y Alasana Yirajang.

En el encuentro de vuelta, Blackman fue titular y disputó los 90 minutos, aportando solidez defensiva, aunque fue amonestado al minuto 36. Por su parte, Martínez también inició desde el arranque y se mantuvo en cancha durante 63 minutos, antes de ser sustituido. Ahora, el Slovan Bratislava enfrentará al Mjällby AIF en la tercera ronda, en una serie que comenzará el 4 de agosto.

Michael Amir Murillo controla el balón ante la marca de Julius Emefile. EFE

En la UEFA Europa League, el defensor Michael Amir Murillo avanzó con el Beşiktaş JK, que se impuso 2-0 al FC Midtjylland. El conjunto turco resolvió el compromiso en la segunda mitad con goles de Milot Rashica (70’) y Orkun Kökçü (76’, de penal), tras aprovechar la superioridad numérica por la expulsión de Martin Erlić.

Murillo fue titular y completó 86 minutos con una actuación sólida en defensa, consolidando su regularidad en el equipo. En la siguiente ronda, el Beşiktaş se medirá al Hradec Králové.

Eduardo Guerrero en acción con el Dynamo de Kiev. Foto: Tomada de fcdynamo.com

Por su parte, Jair Modelo, con el Sheriff Tiraspol, y Eduardo Guerrero, con el Dynamo de Kiev, no lograron avanzar en la Europa League tras caer en sus respectivas eliminatorias.

El conjunto moldavo fue superado con un global de 0-6 ante el Maccabi Tel Aviv, mientras que el club ucraniano quedó eliminado tras perder 5-2 en el acumulado frente al PAOK.

No obstante, ambos equipos se mantienen en competencia europea, ya que disputarán la tercera ronda de clasificación de la UEFA Conference League.

El Sheriff Tiraspol enfrentará al St. Gallen, mientras que el Dynamo de Kiev se medirá al Qarabag, en series programadas entre el 6 y el 13 de agosto.