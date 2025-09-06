Pandeportes aclara sobre trabajos de mantenimiento en el Rommel Fernández

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) informó que se realizarán labores de mantenimiento en la grama del estadio Rommel Fernández Gutiérrez durante el fin de semana, con el objetivo de garantizar las mejores condiciones de la grama del terreno de juego.

Según el comunicado oficial, los trabajos incluirán la aplicación de un producto que provoca una tonalidad rojiza en el césped, lo que podría llamar la atención. Sin embargo, la entidad aclaró que este color no afectará el estado óptimo de la cancha.

How Group A looks after Round1 📊 pic.twitter.com/mJC6ZT8gqN — Concacaf (@Concacaf) September 5, 2025

“Queremos aclarar que la tonalidad rojiza es normal y no afectará el estado óptimo de la grama, para recibir el partido entre Panamá y Guatemala el día lunes 8 de septiembre de 2025, en la Ronda de Final de las Eliminatorias de Concacaf”, precisó la institución.

¡CALENDARIO OFICIAL 🗓️!



La selección #PanamáMayor 🇵🇦 ya tiene las fechas confirmadas de sus partidos de la Ronda Final de las Eliminatorias de @Concacaf 🏆.



¡Apunten ✍️ las fechas 🔥!#MásPanameñosQueNunca 🇵🇦 pic.twitter.com/lSYxW61tWP — FEPAFUT (@fepafut) July 21, 2025

La cancha del coloso de Juan Díaz será el escenario del compromiso en el que Panamá buscará su primera victoria en esta fase de clasificación rumbo al Mundial 2026, cuando se mida a Guatemala, a partir de 8:30 p.m.