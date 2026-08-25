Pandeportes licitará el primer estadio de fútbol en Los Santos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El estadio de fútbol, con aforo de mil personas y medidas reglamentarias, será parte de un complejo polideportivo.

Lo que nació hace una década como el estadio de béisbol más grande y moderno de la región de Azuero, ahora pasará a convertirse justamente en el complejo polideportivo más completo de la península.

El estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández, concebido originalmente como el estadio de béisbol principal de Los Santos, y el mejor de la península de Azuero. Ahora recibirá una inversión multimillonaria para dar paso a más espacios deportivos a su alrededor.

Pandeportes anunció este martes la licitación de la construcción del complejo polideportivo de $8.4 millones que tendrá como principal atractivo un estadio de fútbol con medidas reglamentarias FIFA y capacidad aproximada para mil espectadores.

El complejo polideportivo será desarrollado en los alrededores del estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández. Cortesía

El proyecto estará ubicado en un globo de terreno contiguo al estadio de béisbol y contempla, además del campo de fútbol, un terreno para Pequeñas Ligas, una cancha multiuso, parque infantil, áreas verdes y espacios de recreación para las familias.

“Un proyecto muy importante del Polideportivo Las Tablas, un proyecto que va a estar ubicado justo al lado del globo de terreno del Estadio Flaco Bala Hernández”, explicó Miguel Ordóñez, director general de Pandeportes.

Según Ordóñez, la pieza central será un campo de fútbol para partidos de 11 contra 11, construido bajo las dimensiones y especificaciones establecidas por FIFA y Concacaf, incluyendo los retiros reglamentarios. Las graderías tendrán capacidad para alrededor de mil personas.

La iniciativa llega en una región que todavía cuenta con una infraestructura limitada para albergar partidos de fútbol profesional.

DT Hernán Darío Gómez desde el Olmedo Solé en Los Santos, como parte de la gira nacional. #TodosSomosPanamá pic.twitter.com/tizlnCnG7M — FEPAFUT (@fepafut) March 1, 2018

Actualmente, Los Santos no dispone de un estadio de fútbol que pueda albergar partidos de la Liga Panameña de Fútbol.

La falta de escenarios especializados obligó a recurrir a estadios de béisbol.

En 2015, Plaza Amador disputó como visitante un partido del extinto torneo de Copa en el estadio Olmedo Solé, mientras que en 2018 fue el turno del Tauro FC. Ambos contra el equipo de Santo Domingo.

Jugadores del Tauro FC celebran una anotación durante un partido de copa en el estadio Olmedo Solé de Las Tablas. Archivo

El nuevo complejo pretende ampliar las alternativas disponibles y darle a Las Tablas un escenario construido específicamente para el fútbol, sin dejar de lado otras disciplinas.

El proyecto se encuentra actualmente en Panamá Compra, en la etapa de licitación.

La inversión de $8.4 millones se sumará a los $14 millones destinados al estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández, inaugurado en junio de 2019.